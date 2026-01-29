Dimitrievski, invicto en su regreso a la portería del Valencia CF

Este fin de semana, Stole Dimitrievski se enfrenta al mismo partido que a finales de mayo abrió la caja de los truenos: el Betis - Valencia. En aquel encuentro, último de la pasada Liga 24/25 el conjunto de Mestalla ya no se jugaba nada, y el titular continuó siendo Giorgi Mamardashvili. Una elección, la de Carlos Corberán, que molestó al arquero normacedonio y su entorno porque le privó de alcanzar los diez partidos oficiales durante la temporada y, en consecuencia, un plus económico fijado en una de las cláusulas de su contrato. Hoy, el semblante de 'Dimi' es otro muy distinto al de los días de verano en los que no se concretó su salida y, en especial, al del momento en que aterrizó en València tras unas declaraciones en su país, en el mes de noviembre, en las que se quejaba de su situación y de las condiciones contractuales con las que había llegado Julen Agirrezabala, cedido por el Athletic Club.

La sonrisa ha vuelto al rostro del exportero del Rayo Vallecano, titular en los últimos tres partidos de Liga y uno de los responsables de que el equipo blanquinegro no conozca la derrota mientras él ha guardado la portería contra Elche CF, Getafe y Espanyol. Nada ha podido hacer en los goles recibidos, uno por parte de los ilicitanos y dos de los barceloneses, durante tres jornadas en que ha aportado seguridad en defensa, decisión a la hora de salir fuera del área e intervenciones de mérito.

Dimitrievski, con el balón en las manos en el último partido del Valencia, la victoria ante el Espanyol (3-2) / LaLiga

15 partidos en temporada y media

A lo largo de dos temporadas en el club, desde que llegó libre en el verano de 2024, Dimitrievski ha defendido la meta valencianista en 15 partidos oficiales -7 en la Liga y 8 en la Copa- en los que ha encajado 16 goles, dejando el arco a cero en seis ocasiones. La última, el 18 de enero en el Coliseum, donde realizó tres paradas, dos, dentro del área.

Su trayectoria comenzó en noviembre de 2024 con la Copa del Rey, competición en la que respondió a las expectativas hasta que se enfrentó al principal borrón en su currículum valenicnaista, los cinco goles encajados a manos del Barcelona en Mestalla en los cuartos de final del torneo del K.O. Antes, en la Liga, mientras Giorgi se recuperaba de una lesión, encadenó una derrota en Valladolid (1-0), los empates en el estadio del Espanyol (1-1) y en casa con el Alavés (2-2) y el 1-2 sufrido con el Real Madrid en el estreno de Corberán. Después, el técnico de Cheste apostó claramente por el regreso del georgiano nada más que estuvo en condiciones.

En enero de 2025, Vinícius fue expulsado del Valencia - Madrid por agarrar del cuello a Dimitrievski / SD

Esta decisión fue la primera toma de distancia del portero normacedonio con el entrenador. Después llegó la suplencia en la última jornada del Benito Villmarín y un mercado en el que, según sus palabras de noviembre, "el Valencia no quería" dejarlo salir en el mercado estival. "Cada día pedían más compensación, y más, y más. Tenía clubes interesados del top 4 de Turquía y Arabia, pero no se dio. Tengo dos temporadas más firmadas, pero con una cláusula que me permite ser libre en verano. La oferta que me llegó era mucho mayor de lo que gano ahora. Me ofrecían entre 10 y 20 millones durante tres temporadas", añadió.

Entonces, en el canal 'YouTube' Lazarov, Stole cometió el error de desvelar en público las condiciones del contrato de su compañero de posición, Agirrezabala. El internacional por Macedonia del Norte indicó que el vasco vino cedido con una cláusula que "garantiza un 30% de los partidos disputados, si no tienen que pagar una sanción". Unas palabras que le costaron una multa económica por saltarse el régimen interno del vestuario.

"Si el entrenador me da la oportunidad, voy a responder"... dicho y hecho

Sin embargo, en aquella entrevista el portero también dejó clara su ambición deportiva por defender la camiseta del Valencia, algo que ahora está consiguiendo. "Mi deseo es jugar. Quiero jugar en el Valencia. Si el entrenador me da la oportunidad, voy a responder sin problema porque tengo experiencia, calidad y estoy preparado", dijo. Y lo cierto es que Dimitrievski está cumpliendo y haciendo buenas sus palabras sobre el campo. Ha respondido con tres buenos partidos y sumándose como pieza importante a la mejora de resultados de un equipo que ha enlazado siete de los últimos nueve puntos.

Frente al Elche, nada pudo hacer ante el golazo con la zurda de Diangana desde fuera del área. Tampoco en los dos tantos del Espanyol, el primero tras una soberbia parada de reflejos a remate a bocajarro de Kike García, y el segundo, con la mala fortuna de que la pelota entró rebotada por dos veces en Pepelu y Copete. Contra los 'periquitos', de hecho, se erigió en uno de los salvadores de la victoria con cinco paradas y una salida excelente para evitar un cara a cara en la recta final con el potente ariete Roberto Fernández.

Mejora colectiva en defensa

Con apenas tres partidos, 'Stole' alcanza una nota media de rendimiento en la Liga de 7,2, un promedio cercano al de los mejores: Escandell (7,46), Joan García (7,33) o Sergio Herrera (7,31). En cuanto a media de paradas por partido, el normacedonio detiene 2,67 balones a gol, cifra algo inferior a la de Agirrezabala (3), un dato que refleja una mejoría defensiva colectiva del Valencia CF.

Todo esto, sin olvidar que si el conjunto de Mestalla sigue vivo en la Copa y con opciones de acceder a las semifinales, si vence el 4 de febrero al Athletic en casa, es, en buena medida, gracias a Dimitrievski. El 4 de diciembre, el Cartagena tuvo el billete a los octavos en las botas de De Blasis, pero su penalti en el minuto 119 lo detuvo 'Dimi', y en la acción posterior un autogol local hizo que el Valencia fuese el clasificado. En Burgos, ronda previa a la próxima de cuartos, también destacó neutralizando los acercamientos de los anfitriones de El Plantío.

Buffon, su ídolo, "el más grande"

El cambio en la situación profesional de Stole Dimitrievski, asimismo, se proyecta también en su momento anímico. Más activo con mensajes en redes, el portero se muestra totalmente implicado con el equipo. En uno de sus últimos posts, ha aprovechado para felicitar a su ídolo, al que llama "el más grande", Gianluigi Buffon, quien el 28 de enero ha cumplido 48 años. El meta del Valencia ha colgado un vídeo del momento en que el italiano le firmó una camiseta.