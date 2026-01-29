Unai Núñez y Guido Rodríguez apuestan por "mirar hacia arriba" en el Valencia

Este jueves por la mañana, Mestalla ha sido el escenario de la presentación oficial de Guido Rodríguez y Unai Núñez como nuevos jugadores del Valencia ante los medios de comunicación. Las dos caras nuevas del mercado invernal en el Valencia CF tienen su puesta de largo a las 12:00 horas. Ambos han compartido un mensaje ambicioso de cara a los objetivos del conjunto valencianistas, queriendo mirar más "hacia arriba" en la clasificación.

El Valencia CF ya ha inscrito oficialmente a Guido Rodríguez en LaLiga, lo que permitirá a Carlos Corberán contar con el mediocentro argentino desde el próximo compromiso liguero ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja. Por otro, la situación de Unai Núñez sigue sin resolverse, ya que el central vasco todavía no figura en los registros oficiales, aunque en Mestalla confían en que el trámite se complete en las próximas horas.

Hasta aquí el directo

Finaliza la rueda de prensa. Les acompaña ahora Ron Gourlay para posar con las camisetas. Dorsal número 4 para Unai Núñez y Guido Rodríguez el número 2

Fichaje, ¿hubiera firmado por más de 5 meses? Guido Rodríguez: Tenía ganas de volver a España y el interrés me puso muy contento, siempre tuve claro que quería venir. Lo de los 5 meses es por la forma que había para hacerlo. Hay tiempo para todo

Ambición Unai Núñez: Sinceramente pienso que podemos mirar hacia arriba pero hay que ser realistas también, vamos a hacer lo mejor posible para el club y vamos a poner todo de nuestra parte

Qué visión se tiene del Valencia desde fuera Guido Rodríguez: Yo he estado en laliga y me he enfrentado al Valencia. Su imamgen es de un club histórico que no está pasando su mejor momento pero es un club atractivo para los jugadores. Podemos cambiar el momento y mejorar Unai Núñez: Estamos todavía a mitad de temporada, quedan muchos partidos y se puede cambiar la dinámica. Al Valencia en Italia lo tienen como un club grande.

Numeros del Valencia, ¿qué le ha faltado al equipo? Unai Núñez : El otro día vi el partido, me gustó el Valencia, nos metieron dos goles de mala suerte, hay que seguir con esa dinámica, estamos trabajando bien y cuantos menos goles nos metan será mejor para el equipo. Guido Rodríguez: Venimos a sumar, me gusta hablar en el campo y tener una mentalidad ganadora. Todos juntos a poder ir mejorando la situación

Proyectos ganadores Guido Rodríguez: Tuve la suerte de conseguir cosas, ahora estoy aquí, con la cabeza puesta en ser optismista, sumar y mirar para arriba. Estoy feliz de estar en Valencia Preparados para jugar ante el Betis Unai Núñez: Me encuentro bien, decide el míster pero estoy con muchas ganas Guido Rodríguez: estamos toda la semana de trabajo muy buena, venía con menos minutos pero me siento bien.

Conversaciones con Aimar o Ayala Guido Rodríguez: No he podido hablar con ellos Dos horas en la terminal Unai Núñez: Son cosas de fútbol, hay veces que se hace más rápido que otras. Por trámites del fútbol, ahí quedo la anécdota

Objetivo ambicioso Guido Rodríguez: la realidad la marcan los números pero la ambición tiene que esta siempre. Los números marcan ahora pero ganando y trabajando se puede mirar hacia arriba. Yo siempre trato de ser lo más optimista