Unai Núñez y Guido Rodríguez apuestan por "mirar hacia arriba" en el Valencia

Mestalla ha sido el escenario de la presentación oficial de ambos jugadores como nuevos jugadores del Valencia ante los medios de comunicación

Presentación de Unai Núñez y Guido Rodríguez.

Presentación de Unai Núñez y Guido Rodríguez. / VCF

Mari Carmen Gallart

Mari Carmen Gallart

Este jueves por la mañana, Mestalla ha sido el escenario de la presentación oficial de Guido Rodríguez y Unai Núñez como nuevos jugadores del Valencia ante los medios de comunicación. Las dos caras nuevas del mercado invernal en el Valencia CF tienen su puesta de largo a las 12:00 horas. Ambos han compartido un mensaje ambicioso de cara a los objetivos del conjunto valencianistas, queriendo mirar más "hacia arriba" en la clasificación.

El Valencia CF ya ha inscrito oficialmente a Guido Rodríguez en LaLiga, lo que permitirá a Carlos Corberán contar con el mediocentro argentino desde el próximo compromiso liguero ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja. Por otro, la situación de Unai Núñez sigue sin resolverse, ya que el central vasco todavía no figura en los registros oficiales, aunque en Mestalla confían en que el trámite se complete en las próximas horas.

