La Fiorentina piensa en Eray Cömert para la temporada 2026/27

El central suizo Eray Cömert, quien ha vivido una etapa infructuosa en el Valencia CF desde su fichaje en 2022, acaba contrato el próximo 30 de junio y, desde el pasado 1 de enero, está de pleno en el mercado, en especial, con vistas al inicio de la próxima temporada. En principio, aunque actualmente podría ser una salida que le encajaría al club para poder reforzarse con un segundo central este enero, se antoja complicado que en los próximos días el jugador de origen turco decida cambiar de aires. Desde el comienzo de año, es totalmente libre para negociar un contrato a coste cero para los clubes que lo pretendan incorporar a partir de 1 de julio.

Bajo este contexto, el periodista especializado en mercado Rudy Galleti, ha posteado este jueves que Cömert cuenta con el interés de la Fiorentina, escuadra de la Serie A, para reforzar el centro de la defensa. "La Fiorentina ha mostrado interés en Eray Cömert. El central suizo termina contrato con el Valencia CF en junio y está previsto que se marche como agente libre. El equipo de la Serie A ya ha solicitado informes actuales sobre las posibilidades de un traspaso en verano. A tener en cuenta", ha escrito Galletti en su perfil de 'X'.

En Italia, la prensa ha indicado que la Fiore, uno de los conjuntos más goleados en Italia (34 goles encajados en 22 partidos), está sondeando el mercado de defensas centrales tanto para el presente como para el futuro, y el nombre del suizo aparece entre las opciones que manejan.

De Mestalla a una búsqueda de regularidad

Cömert aterrizó en el Valencia en enero de 2022 procedente del FC Basel, a cambio de 800 000 euros y con un contrato hasta junio de 2026. Con el paso de los meses las expectativas fueron decayendo, su rol se tornó irrelevante. Buscando minutos, el suizo vivió dos cesiones consecutivas que, si bien le permitieron jugar con regularidad, no fructificaron en una puesta a punto definitiva de cara a su regreso a Mestalla, ni tampoco en una apuesta por parte de algún otro equipo que dejase un rédito económico en las arcas del Valencia. La temporada 2023/24 la pasó en el FC Nantes de Francia, donde fue titular habitual, y en la 2024/25 defendió los colores del Real Valladolid en LaLiga, aunque el impacto colectivo fue limitado y el club castellano descendió al término de la campaña.

Contrato en su recta final y mercado abierto

Con su contrato acercándose a su fin en junio de 2026, Cömert encara sus últimos meses con el Valencia, que no tiene previsto renovarlo, lo que hace que el jugador escuche las ofertas que puedan llegarle. La Fiorentina ha surgido como posible destino, dentro de un panorama de mercado en el que el equipo violeta ya ha reforzado varias posiciones para la temporada 2025/26 y podría continuar activo en busca de soluciones defensivas adicionales.

A día de hoy, la Fiorentina es decimoctava en la Serie A, en una zona de descenso en la que le acompañan Hellas Verona y Pisa.