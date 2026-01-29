Guido despeja dudas sobre su futuro. Contrato más allá de 2026, jugar en España y la figura de Corberán

El Valencia CF ha presentado a Guido Rodríguez y Unai Núñez este jueves tras convertirse en el segundo y tercer fichaje de este mercado invernal después de la llegada hace tan solo unas semanas de Umar Sadiq. El argentino llega con un contrato poco habitual en el mundo del fútbol, libre tras romper con el West Ham, pero solo con un contrato que le une al club de Mestalla hasta verano de 2026. La gran duda está en qué sucederá a partir del próximo verano, pero el propio Guido Rodríguez ha explicado qué le gustaría una vez finalice la temporada actual.

“Estoy muy contento, tenía ganas de venir a Valencia. Hice fuerza por venir, estoy muy contento. Me gustaría hacer las cosas bien aquí y quedarme en el Valencia. Los motivos son la negociación, es un mercado donde el tiempo es importante, no era fácil y lo más importante es lo predispuestos de las tres partes para estar de acuerdo y ser jugador del Valencia”. Con esas palabras, el futbolista destacó que quiere continuar, que le gustaría quedarse y que, objetivamente, LaLiga es una competición que le gusta y en la que disfruta. Después, sobre su intención futura, volvió a repetir que si fuera por él que sí le habría gustado firmar por mas tiempo. “Tenía ganas de volver a España y el interés me puso muy contento, siempre tuve claro que quería venir. Lo de los 5 meses es por la forma que había para hacerlo. Hay tiempo para todo”, aseguró.

En cualquier caso, el tema de qué salario puede darle el Valencia será importante para un jugador que por otra parte tiene como objetivo estar en el próximo Mundial. “Siempre está en mi cabeza pero yo realmente lo que pienso ahora es en el Valencia y hacer las cosas bien aquí, eso me llevará o no de vuelta a la selección argentina, es muy difícil estar y ojalá que pueda volver pero a corto plazo mi objetivo es el Valencia”, señaló el argentino.

Corberán fue una de las claves para el fichaje tanto de Guido como de Unai y el argentino, quien recibió varias llamadas del entrenador, no quiso desvelar demasiado qué pasó en esas conversaciones. “Son cosas de fútbol lo que pide un técnico, la idea está clara, le gusta jugar con balón, hacer daño... las conversaciones quedan en el vesturario”, explicó.

Objetivo. ¿Descenso, Europa o zona de nadie?

Una de las grandes dudas ahora mismo en la clasificación para muchos clubes es si mirar hacia arriba o hacia abajo. El Girona hace no tanto estaba en descenso y ahora ha dado un salto, el Celta hasta mediados de la primera vuelta era un equipo con problemas para ganar y cada vez está mejor… y así muchos casos. El Valencia es uno de esos equipo que con dos victorias ha dado un saltito y las dudas es si el equipo tiene que mirar arriba o tener ese miedo al descenso. Guido contestó muy claro. “La realidad la marcan los números pero la ambición tiene que estar siempre. Los números marcan ahora una realidad pero ganando y trabajando se puede mirar hacia arriba. Yo siempre trato de ser lo más optimista”, explicó el centrocampista.

¿Cómo ve al Valencia?

“Yo he estado en LaLiga y me he enfrentado al Valencia. Su imagen es de un club histórico que no está pasando su mejor momento pero es un club atractivo para los jugadores. Podemos cambiar el momento y mejorar”, explicó Guido días antes de su posible debut ante el Betis, su último club en España.