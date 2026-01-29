Guido Rodríguez y Unai Núñez, listos para debutar con el Valencia en La Cartuja

El Valencia Club de Fútbol encara un tramo decisivo de la temporada con nuevos argumentos. La presentación oficial de Guido Rodríguez y Unai Núñez, dos de los refuerzos invernales, dejó claras las intenciones del vestuario: sumar, competir y mantener una mentalidad ganadora en un mes de febrero especialmente exigente. Ambos futbolistas mostraron compromiso, prudencia y confianza en el planteamiento y figura del técnico, Carlos Corberán.

En la sala de prensa, los protagonistas evitaron los discursos grandilocuentes y apostaron por un mensaje directo: trabajo, unión y crecimiento progresivo. Con el duelo ante el Real Betis en el horizonte, en el estadio de La Cartuja, el Valencia se prepara para medir su nuevo potencial en un escenario de máxima exigencia.

Mentalidad ganadora desde el primer día

Guido Rodríguez fue uno de los más claros en su intervención. El centrocampista argentino subrayó la importancia del compromiso colectivo y de la comunicación dentro del campo. "Venimos a sumar, me gusta hablar en el campo y tener una mentalidad ganadora. Todos juntos vamos a poder ir mejorando la situación", afirmó.

El ex del Betis y del América destacó que, pese a llegar con menos minutos en las piernas, se siente preparado para competir. "Estamos teniendo una semana de trabajo muy buena. Me encuentro bien y con ganas", añadió, reforzando la idea de que su adaptación está siendo rápida.

Unai Núñez, listo para competir

Por su parte, Unai Núñez transmitió tranquilidad y ambición a partes iguales. El central vasco, pendiente en las últimas horas de su inscripción oficial en LaLiga, aseguró estar en plena forma. "Me encuentro bien, decide el míster, pero estoy con muchas ganas", explicó.

El club confirmó que solo faltaba un documento procedente de la federación italiana para cerrar su inscripción, un trámite que se resolverá en cuestión de horas. De este modo, Carlos Corberán podrá contar con el defensa para el partido ante el Betis.

La llegada de Núñez supone un refuerzo clave para la zaga valencianista, que busca mayor solidez defensiva en un tramo del campeonato marcado por enfrentamientos de alto nivel.

El mensaje de Corberán y el trabajo interno

Tanto Guido como Unai coincidieron en destacar la claridad del técnico valencianista. No obstante, ambos prefirieron mantener la discreción sobre los detalles tácticos. "Son cosas que hablamos con el míster y se quedan en los entrenamientos", señaló Unai.

En la misma línea, Guido añadió: "Son cosas de fútbol lo que pide un técnico. La idea está clara: le gusta jugar con el balón, hacer daño. Las conversaciones quedan en el vestuario".

Estas declaraciones reflejan un vestuario alineado con el discurso del entrenador, centrado en el trabajo diario y en la mejora constante, sin generar ruido externo.

Un calendario exigente en febrero

El Valencia afronta uno de los meses más complicados del curso, con un calendario que no concede tregua y que obliga al equipo a mantener un alto nivel competitivo, con compromisos tan exigentes como el duelo ante el Betis en La Cartuja, la visita del Real Madrid a Mestalla, el derbi frente al Levante en el Ciutat de València y el enfrentamiento contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, cuatro partidos de máxima dificultad que pondrán a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad de adaptación de los nuevos fichajes, en un contexto en el que la llegada de Guido Rodríguez y Unai Núñez cobra especial relevancia para afrontar con garantías este tramo decisivo de la temporada.

Posible debut ante el Betis

Todo apunta a que ambos jugadores podrían debutar este fin de semana frente al Betis. La decisión final dependerá de Corberán, pero el cuerpo técnico valora positivamente su implicación desde el primer día. El choque en Sevilla será una primera oportunidad para medir el impacto inmediato de los refuerzos y comprobar si el Valencia puede competir de tú a tú ante rivales directos.

Para Guido, además, será un partido con un componente emocional, al enfrentarse a uno de sus antiguos equipos, mientras que Unai podría estrenarse en un escenario de alta exigencia.

Refuerzos para creer en la reacción

La presentación de ambos futbolistas ha reforzado el optimismo moderado en el entorno valencianista. Sin promesas vacías ni discursos triunfalistas, el mensaje es claro: trabajo, compromiso y mentalidad ganadora.

Con un mes de febrero clave por delante, el Valencia necesita sumar puntos y sensaciones. Guido Rodríguez aporta liderazgo y experiencia en el centro del campo, mientras que Unai Núñez llega para fortalecer una defensa que busca mayor regularidad.

El camino no será sencillo, pero en Mestalla confían en que estos fichajes de invierno sean un impulso decisivo para afrontar con garantías el tramo más exigente de la temporada.