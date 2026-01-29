Ya hay horario para el Derbi entre Levante y Valencia en el Ciutat
LaLiga ha anunciado los horarios para los compromisos de la Jornada 24
El Levante UD-Valencia CF ya tiene fecha y hora. El Derbi entre los dos conjuntos de la ciudad de València se disputará el domingo 15 de febrero a las 18:30 horas, encuentro correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga, que se disputará en el Ciutat de València. En el partido de la primera vuelta, en Mestalla, la victoria fue para el conjunto valencianista.
Un partido clave para ambos equipos en su lucha por escalar posiciones en la clasificación, que llegará para los valencianistas después de calendario apretado de encuentros que arranca este domingo con la visita al feudo del Betis. La Copa del Rey será protagonista, con el encuentro de cuartos de final en Mestalla ante e Athletic, previa al choque, también en el estadio valencianista, en LaLiga frente al Real Madrid.
Para el conjunto granota también será una buena oportunidad para sumar tres puntos en su lucha por evitar los puestos de descenso, aunque previamente el calendario le depara dos encuetros fuera de cada para medirse al Atlético de Madrid en el Metropolitano y al Athletic Club.
Calendario del Valencia CF
Jornada 22 Betis-Valencia domingo 1 de febrero a las 16:15 horas
Copa del Rey Miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas
Jornada 23 Valencia-Real Madrid domingo 8 de febrero a las 21:00 horas
Jornada 24 Levante-Valencia domingo 15 de febrero a las 18:30 horas.
Calendario del Levante UD
Jornada 22 Atlético de Madrid-Levante sábado 31 de enero a las 18:30horas
Jornada 23 Athletic-Levante domingo 8 de febrero a las 16:15 horas
Jornada 24 Levante-Valencia domingo 15 de febrero a las 18:30 horas.
