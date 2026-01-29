Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia CF inscribe en LaLiga a Unai Núñez: Luz verde para su debut en Sevilla

Guido y Unai en su presentación

Andrés García

València

Luz verde para Unai Núñez. El central del Valencia CF ha sido inscrito este jueves por la tarde en LaLiga. El club ha resuelto el trámite que faltaba de la federación italiana de fútbol y el futbolista ha sido inscrito como nuevo jugador blanquinegro. El tránsfer ha llegado a tiempo como se esperaba desde la entidad de Mestalla y el jugador podrá debutar el domingo contra el Betis en La Cartuja.

Unai Núñez y Guido Rodríguez ya pisan el Camp de Mestalla: así ha sido su presentación

Hugo Ferrer

Unai ya se quedó con la miel en los labios el pasado fin de semana en la victoria del equipo contra el Espanyol en Mestalla. El jugador se concentró con el equipo, se desplazó hasta Mestalla en el autobús del equipo como uno más, pero finalmente no pudo estar a disposición de Carlos Corberán por culpa del tránsfer. Problema resuelto.

El jugador está entrenando con nornalidad desde su llegada del Hellas Verona (donde jugó 17 partidos de Liga y uno de Copa) y está preparado para tener sus primeros minutos contra el Betis. Como ha dicho en su presentación, está a disposición del entrenador para ayudar desde ya. “Me encuentro bien físicamente. Estoy con muchas ganas de poder jugar y ayudar a los compañeros”

