Recta final del mercado de fichajes: Estas son las 25 operaciones inscritas en LaLiga

Después de casi un mes de negociaciones, cesiones, salidas y altas, el mercado de fichajes de invierno se prepara para echar el cierre este lunes 2 de febrero de 2026 a las 23:59 horas cuando expire la posibilidad de inscribir nuevos jugadores. Desde la apertura de la ventana de enero, los equipos españoles han aprovechado para reforzarse de cara a la decisiva segunda mitad de la temporada tratando de solucionar las carencias o simplemente equilibrando sus plantillas ante lesiones y salidas. Estas son las operaciones de los equipos valencianos (Valencia CF, Levante UDVillarreal CF y Elche CF y del resto de LaLiga:

Valencia CF

La operación más destacada en ataque ha sido la llegada del delantero nigeriano Umar Sadiq, fichado de la Real Sociedad. El goleador, que ya jugó en Mestalla la pasada campaña, regresa al club con un contrato hasta 2028, convirtiéndose en una pieza importante para dinamizar el ataque valencianista.

En defensa, el Valencia ha sumado al central español Unai Núñez, que llega cedido para lo que resta de temporada desde el Hellas Verona. El futbolista aporta aire fresco y experiencia en la zaga, un refuerzo muy buscado por el entrenador Carlos Corberán para estabilizar el esquema defensivo del equipo.

El tercer refuerzo confirmado ha sido el mediocampista argentino Guido Rodríguez, campeón del mundo y con amplia experiencia en competiciones europeas. Tras su salida del West Ham United, Rodríguez firma hasta junio de 2026 con la intención de liderar el centro del campo y aportar equilibrio entre defensa y ataque.

Levante UD

El primer refuerzo ha sido Ugo Raghouber, mediocentro defensivo francés procedente del LOSC Lille. Con solo 22 años, Raghouber llega en calidad de cedido para aportar físico y equilibrio en el centro del campo, una zona en la que el Levante había mostrado cierta fragilidad en la primera vuelta de la temporada.

Otra pieza que se incorpora es el extremo Tay Abed, futbolista israelí de 21 años fichado del PSV Eindhoven U21. Abed representa una apuesta por la verticalidad y la creatividad en la banda, un perfil que el equipo necesitaba para abrir defensas rivales y generar más peligro en fase ofensiva.

También hay que sumar la vuelta al primer equipo de Paco Cortés, joven extremo español que regresa tras su paso en calidad de cesión. Su incorporación suma profundidad a la plantilla y refuerza el ataque con un futbolista que ya conoce la dinámica del club.

Villarreal CF

La primera incorporación fue la del argentino Thiago Fernández, mediocampista ofensivo de 21 años que llega como agente libre tras desvincularse del Vélez Sarsfield. Firmado hasta junio de 2031, Fernández representa una apuesta a largo plazo por un jugador con buenas cualidades técnicas, capacidad de llegada y visión de juego. El Real Oviedo y el Villarreal CF llegaron a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del centrocampista.

Entre los movimientos más recientes destaca la llegada del extremo Alfon González, cedido por el Sevilla FC hasta el final de la temporada con una opción de compra incluida en el acuerdo. El atacante albaceteño, de 26 años, aporta velocidad y capacidad para generar peligro por las bandas, reforzando el ataque tras las salidas de Ilias Akhomach y Manor Solomon.

Además, el Villarreal ha apostado por la proyección defensiva con el fichaje del lateral derecho Alex Freeman, procedente del Orlando City por una cifra cercana a los 3,2 millones de euros fijos más variables. El joven estadounidense de 21 años supone una alternativa sólida para la defensa, especialmente tras la grave lesión de Juan Foyth, que dejó al equipo con carencias en el perfil derecho.

Elche CF

La primera gran incorporación confirmada por la entidad franjiverde ha sido la del extremo Lucas Cepeda, procedente del Colo-Colo chileno. El jugador zurdo, de 23 años, llega al Martínez Valero con la misión de aportar desequilibrio en las bandas y velocidad en las transiciones ofensivas. Su fichaje ha sido uno de los movimientos más destacados del club durante este mercado y supone una apuesta por juventud con proyección internacional.

Otra operación relevante ha sido la llegada de Abiel Osorio, delantero que refuerza el ataque ilicitano. Tras su fichaje oficial por Elche, el club ha decidido cederlo de inmediato al Defensa y Justicia, con el objetivo de que continúe su crecimiento y gane experiencia antes de sumarse plenamente al primer equipo franjiverde.

Las 25 operaciones ya inscritas en LaLiga son:

29/01/2026

ÁNGEL PÉREZ

Deportivo Alavés

Procedente de SD Huesca

Pago cláusula

29/01/2026

MAUYPAY

Sevilla FC

Procedente de Marseille

Cesión

29/01/2026

UNAI NÚÑEZ

Valencia CF

Procedente de Celta

Cesión

29/01/2026

THIAGO FERNÁNDEZ

Real Oviedo

Procedente de Villarreal CF

Cesión

29/01/2026

ALFON

Villarreal CF

Procedente de Sevilla FC

Cesión

28/01/2026

FER LÓPEZ

Celta

Procedente de Wolves

Cesión

28/01/2026

GUIDO RODRIGUEZ

Valencia CF

Procedente de West Ham

Traspaso

26/01/2026

THIAGO FERNÁNDEZ

Villarreal CF

Procedente de Vélez

Libre

26/01/2026

BOSELLI

Getafe CF

Procedente de River Plate

Cesión

25/01/2026

TER STEGEN

Girona FC

Procedente de FC Barcelona

Cesión

23/01/2026

FRAN BELTRAN

Girona FC

Procedente de Celta

Traspaso

23/01/2026

LUIS VAZQUEZ

Getafe CF

Procedente de Anderlecht

Cesión

23/01/2026

ZAID ROMERO

Getafe CF

Procedente de Club Brujas

Cesión

23/01/2026

RAÚL MORO

CA Osasuna

Procedente de Ajax

Traspaso

22/01/2026

IILIAS AKHOMACH

Rayo Vallecano

Procedente de Villarreal CF

Cesión

22/01/2026

OSORIO

Elche CF

Procedente de Defensa y Justicia

Libre

20/01/2026

ECHEVERRI

Girona FC

Procedente de Man City

Cesión

17/01/2026

SATRIANO

Getafe CF

Procedente de Lyon

Cesión

16/01/2026

RAGHOUBER

Levante UD

Procedente de LOSC

Cesión

15/01/2026

JOAO CANCELO

FC Barcelona

Procedente de AL HILAL AL SAUDI

Cesión

09/01/2026

UMAR SADIQ

Valencia CF

Procedente de Real Sociedad

Traspaso

05/01/2026

CARLOS MARTÍN

Rayo Vallecano

Procedente de Atlético de Madrid

Cesión

03/01/2026

FONSECA

Real Oviedo

Procedente de CLUB LEÓN

Cesión

02/01/2026

BORBAS

Real Oviedo

Procedente del Red Bull Bragantino

Cesión

02/01/2026

JAVI GALÁN

CA Osasuna

Procedente del Atlético de Madrid

Traspaso