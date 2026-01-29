Recta final del mercado de fichajes: Estas son las 25 operaciones inscritas en LaLiga
El Valencia CF ha cerrado tres jugadores hasta la fecha: Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez
Después de casi un mes de negociaciones, cesiones, salidas y altas, el mercado de fichajes de invierno se prepara para echar el cierre este lunes 2 de febrero de 2026 a las 23:59 horas cuando expire la posibilidad de inscribir nuevos jugadores. Desde la apertura de la ventana de enero, los equipos españoles han aprovechado para reforzarse de cara a la decisiva segunda mitad de la temporada tratando de solucionar las carencias o simplemente equilibrando sus plantillas ante lesiones y salidas. Estas son las operaciones de los equipos valencianos (Valencia CF, Levante UDVillarreal CF y Elche CF y del resto de LaLiga:
Valencia CF
La operación más destacada en ataque ha sido la llegada del delantero nigeriano Umar Sadiq, fichado de la Real Sociedad. El goleador, que ya jugó en Mestalla la pasada campaña, regresa al club con un contrato hasta 2028, convirtiéndose en una pieza importante para dinamizar el ataque valencianista.
En defensa, el Valencia ha sumado al central español Unai Núñez, que llega cedido para lo que resta de temporada desde el Hellas Verona. El futbolista aporta aire fresco y experiencia en la zaga, un refuerzo muy buscado por el entrenador Carlos Corberán para estabilizar el esquema defensivo del equipo.
El tercer refuerzo confirmado ha sido el mediocampista argentino Guido Rodríguez, campeón del mundo y con amplia experiencia en competiciones europeas. Tras su salida del West Ham United, Rodríguez firma hasta junio de 2026 con la intención de liderar el centro del campo y aportar equilibrio entre defensa y ataque.
Levante UD
El primer refuerzo ha sido Ugo Raghouber, mediocentro defensivo francés procedente del LOSC Lille. Con solo 22 años, Raghouber llega en calidad de cedido para aportar físico y equilibrio en el centro del campo, una zona en la que el Levante había mostrado cierta fragilidad en la primera vuelta de la temporada.
Otra pieza que se incorpora es el extremo Tay Abed, futbolista israelí de 21 años fichado del PSV Eindhoven U21. Abed representa una apuesta por la verticalidad y la creatividad en la banda, un perfil que el equipo necesitaba para abrir defensas rivales y generar más peligro en fase ofensiva.
También hay que sumar la vuelta al primer equipo de Paco Cortés, joven extremo español que regresa tras su paso en calidad de cesión. Su incorporación suma profundidad a la plantilla y refuerza el ataque con un futbolista que ya conoce la dinámica del club.
Villarreal CF
La primera incorporación fue la del argentino Thiago Fernández, mediocampista ofensivo de 21 años que llega como agente libre tras desvincularse del Vélez Sarsfield. Firmado hasta junio de 2031, Fernández representa una apuesta a largo plazo por un jugador con buenas cualidades técnicas, capacidad de llegada y visión de juego. El Real Oviedo y el Villarreal CF llegaron a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del centrocampista.
Entre los movimientos más recientes destaca la llegada del extremo Alfon González, cedido por el Sevilla FC hasta el final de la temporada con una opción de compra incluida en el acuerdo. El atacante albaceteño, de 26 años, aporta velocidad y capacidad para generar peligro por las bandas, reforzando el ataque tras las salidas de Ilias Akhomach y Manor Solomon.
Además, el Villarreal ha apostado por la proyección defensiva con el fichaje del lateral derecho Alex Freeman, procedente del Orlando City por una cifra cercana a los 3,2 millones de euros fijos más variables. El joven estadounidense de 21 años supone una alternativa sólida para la defensa, especialmente tras la grave lesión de Juan Foyth, que dejó al equipo con carencias en el perfil derecho.
Elche CF
La primera gran incorporación confirmada por la entidad franjiverde ha sido la del extremo Lucas Cepeda, procedente del Colo-Colo chileno. El jugador zurdo, de 23 años, llega al Martínez Valero con la misión de aportar desequilibrio en las bandas y velocidad en las transiciones ofensivas. Su fichaje ha sido uno de los movimientos más destacados del club durante este mercado y supone una apuesta por juventud con proyección internacional.
Otra operación relevante ha sido la llegada de Abiel Osorio, delantero que refuerza el ataque ilicitano. Tras su fichaje oficial por Elche, el club ha decidido cederlo de inmediato al Defensa y Justicia, con el objetivo de que continúe su crecimiento y gane experiencia antes de sumarse plenamente al primer equipo franjiverde.
Las 25 operaciones ya inscritas en LaLiga son:
29/01/2026
ÁNGEL PÉREZ
Deportivo Alavés
Procedente de SD Huesca
Pago cláusula
29/01/2026
MAUYPAY
Sevilla FC
Procedente de Marseille
Cesión
29/01/2026
UNAI NÚÑEZ
Valencia CF
Procedente de Celta
Cesión
29/01/2026
THIAGO FERNÁNDEZ
Real Oviedo
Procedente de Villarreal CF
Cesión
29/01/2026
ALFON
Villarreal CF
Procedente de Sevilla FC
Cesión
28/01/2026
FER LÓPEZ
Celta
Procedente de Wolves
Cesión
28/01/2026
GUIDO RODRIGUEZ
Valencia CF
Procedente de West Ham
Traspaso
26/01/2026
THIAGO FERNÁNDEZ
Villarreal CF
Procedente de Vélez
Libre
26/01/2026
BOSELLI
Getafe CF
Procedente de River Plate
Cesión
25/01/2026
TER STEGEN
Girona FC
Procedente de FC Barcelona
Cesión
23/01/2026
FRAN BELTRAN
Girona FC
Procedente de Celta
Traspaso
23/01/2026
LUIS VAZQUEZ
Getafe CF
Procedente de Anderlecht
Cesión
23/01/2026
ZAID ROMERO
Getafe CF
Procedente de Club Brujas
Cesión
23/01/2026
RAÚL MORO
CA Osasuna
Procedente de Ajax
Traspaso
22/01/2026
IILIAS AKHOMACH
Rayo Vallecano
Procedente de Villarreal CF
Cesión
22/01/2026
OSORIO
Elche CF
Procedente de Defensa y Justicia
Libre
20/01/2026
ECHEVERRI
Girona FC
Procedente de Man City
Cesión
17/01/2026
SATRIANO
Getafe CF
Procedente de Lyon
Cesión
16/01/2026
RAGHOUBER
Levante UD
Procedente de LOSC
Cesión
15/01/2026
JOAO CANCELO
FC Barcelona
Procedente de AL HILAL AL SAUDI
Cesión
09/01/2026
UMAR SADIQ
Valencia CF
Procedente de Real Sociedad
Traspaso
05/01/2026
CARLOS MARTÍN
Rayo Vallecano
Procedente de Atlético de Madrid
Cesión
03/01/2026
FONSECA
Real Oviedo
Procedente de CLUB LEÓN
Cesión
02/01/2026
BORBAS
Real Oviedo
Procedente del Red Bull Bragantino
Cesión
02/01/2026
JAVI GALÁN
CA Osasuna
Procedente del Atlético de Madrid
Traspaso
- El Valencia ficha a Pedro Gomes, sin equipo tras dejar el Kapaz de Azerbaiyán
- Nuevo 'reto' para el exportero del Valencia CF Jaume Domènech: agente de futbolistas
- El Valencia CF trabaja en dos perfiles para la recta final del mercado de fichajes
- Cara y cruz en las inscripciones de Guido y Unai Núñez
- La intrahistoria del fichaje de Justin De Haas
- Cañizares: 'Javi Guerra es de esos jugadores que en València tienen bula mediática
- Pellegrini descarta la vuelta de una de sus estrellas para el Valencia CF
- El Valencia Basket cae ante el Landes y se jugará el pase a los play-in en la última jornada