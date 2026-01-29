El último paso atrás de Manu Vallejo en su carrera: Contrato rescindido

El exjugador del Valencia CF Manu Vallejo y la AD Ceuta FC han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía al jugador chiclanero con el club hasta final de temporada. Así lo ha comunicado el club a través de su página web:

"Manu Vallejo no continuará en la AD Ceuta FC. El club y el jugador llegan a un acuerdo para su rescisión de contrato. Muchas gracias por todo, Manu. Has sido una grandísima persona y un excelente profesional desde el primer al último día. Te deseamos la mejor de las suertes en tu nueva etapa".

El Ceuta

El paso de Manu Vallejo por el Ceuta deja un sabor amargo. Llegó con la etiqueta de jugador importante, pero nunca logró asentarse ni ser determinante. Le faltó continuidad y confianza para mostrar su mejor versión. El club esperó una aportación mayor que nunca terminó de llegar. Su etapa se cerró sin ruido y con la sensación de una oportunidad desaprovechada por ambas partes. Solo ha jugado en 4 de las 23 jornadas en segunda.

Su carrera

Manu Vallejo irrumpió con fuerza en Primera División con el Cádiz. Su rendimiento le abrió las puertas del Valencia CF, donde vivió su etapa de mayor exposición, aunque sin llegar a consolidarse como titular indiscutible. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por cesiones y cambios de equipo en busca de la continuidad y regularidad que nunca encontró. Estos han sido sus equipos:

Cádiz CF – donde se formó y debutó como profesional.

Valencia CF – firmó por el club blanquinegro y jugó en Primera División, incluyendo partidos de Champions.

Deportivo Alavés (cedido desde Valencia) – para buscar más minutos en LaLiga.

Girona FC – club que lo fichó tras su etapa en Valencia.

Real Oviedo (cedido desde Girona) – en Segunda División.

Real Zaragoza (cedido desde Girona) – también en la categoría de plata.

Racing de Ferrol – tras rescindir con el Girona.

Noticias relacionadas

AD Ceuta FC – su club más reciente (temporada 2025/26).