Unai Núñez explica su fichaje por el Valencia CF: "Era el momento perfecto"

El nuevo central del Valencia CF, Unai Núñez, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación con motivo de su fichaje por la entidad valencianista, mostrándose ambicioso y con ganas. El defensa, por el que el Valencia espera tener el transfer en las próximas horas, asegura que está preparado para debutar con el conjunto valencianista este mismo domingo frente al Betis si así lo quiere Carlos Corberán: "Venía de estar jugándolo todo en el Hellas Verona, me encuentro bien físicamente. La decisión de venir es porque surgió esta oportunidad, estoy en un momento perfecto para venir a un club como el Valencia CF. Venir a España era algo que me hizo tomar esta decisión".

"Sabemos la realidad de la situación, pero el Valencia CF es un club histórico que siempre ha estado peleando por cosas mayores. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en cada entrenamiento y partido para sacar los máximos puntos posibles y poder mirar hacia arriba", añade Unai.

Conversación con Carlos Corberán

“Eso se queda de manera privada. Se verá cada día qué cosas nos pide y qué tenemos que hacer”.

Llegada al aeropuerto

“Son cosas de fútbol, trámites del fútbol y ahí queda la anécdota”.

Estado físico

“Me encuentro bien físicamente. Estoy con muchas ganas de poder jugar y ayudar a los compañeros”.

Parte defensiva del equipo

“El otro día estuve viendo el partido y me gustó. Tenemos que seguir en esa dinámica, al equipo lo veo trabajando muy bien en todos los aspectos. Cuantos menos goles no metan, será mejor para el equipo y tendremos más posibilidades de sacar más puntos”.

Clasificación y Valencia CF

“Estamos a mitad de temporada, queda mucho por jugar. Podemos cambiar la dinámica. En Italia, cuando veíamos partidos de LALIGA, al Valencia CF lo tienen como un club grande e histórico”.