Las fotos de la comida del Valencia CF

El Valencia CF, tras la sesión matinal en Paterna del miércoles, se fue de comida de equipo donde estuvieron presentes la plantilla y el cuerpo técnico. El restaurante donde el equipo se reunió ha hecho públicas en sus redes las fotografías de Corberán y sus jugadores.

La comida quiso marcar la buena racha en la que se encuentran los de Corberán, con dos victorias seguidas en LaLiga EA Sports y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Del Rey.

El cuerpo técnico ha aprovechó el día libre para hacer piña y de paso dar la bienvenida a los tres fichajes de este mercado de invierno Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez.

Corberán y sus jugadores han cogido fuerzas para esta semana, que con un buen resultado contra el Betis puedes respirar más tranquilo de la zona de descenso, además de poder disputar unas semifinales de Copa si gana al Athletic en Mestalla el miércoles 4.

Mercado de fichajes

Aunque el Valencia CF aún puede incorporar a algún jugador más en este mercado de fichajes, pero para eso, como ya ha informado este medio, debe de salir algún jugador porque la plantilla está completa. Si se consigue dar salida a algún jugador, entre ellos Raba o Santamaría, se buscaría un extremo o un central.