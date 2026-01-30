Sorprendente e intrigante promesa de Abde a la afición bética ante el Valencia CF

El Valencia CF y el Betis se miden este domingo en un partidazo por todo lo alto en La Cartuja. Un duelo al que el Valencia llega en un gran momento liguero después de dos victorias, mientras que el cuadro de Pellegrini aterriza con dudas después de caer ante el Alavés. Eso sí, una de las buenas noticias de las últimas semanas ha sido la vuelta de Abde, quien marcó ante el Feyenoord. Tras el partido, el futbolista sorprendió con una frase a los medios de comunicación del club.

"Semana preciosa. El Valencia primero y luego el Atlético de Madrid en Copa", fue la pregunta que recibió Abde en el postpartido, ante la que se le escapaba una sonrisa y además sorprendía con la siguiente respuesta. "Tengo ganas de estos dos partidos, más del fin de semana, ya veréis por qué", aseguró el talentoso extremo.

Su temporada

Desde el inicio de curso, Abde ha respondido con buenos números y sensaciones constantes. Sus desbordes, su uno contra uno y su capacidad para generar peligro partiendo desde la banda izquierda han dado al Betis una profundidad ofensiva que hacía tiempo no se veía. Goles, asistencias y acciones decisivas han acompañado a un jugador que ha ganado confianza partido a partido y que ya no es solo un recurso puntual, sino un futbolista con peso real en el sistema. De hecho, Abde, que siempre ha tenido desborde, carecía hasta la fecha de cifras y es justo lo que está mejorando en el presente curso.

Abde Ezzalzouli celebra con Antony al marcar el segundo gol durante el partido de fútbol de la fase liguera de la Europa League entre el Real Betis y el Feyenoord en La Cartuja. / AP

En pleno momento de crecimiento llegó el paréntesis obligado: su marcha a la Copa África con Marruecos. Una ausencia sensible para el Betis, que perdió durante varias semanas a uno de sus principales agitadores ofensivos. Abde dejó un hueco evidente en el juego por fuera, pero también regresó con un plus competitivo, curtido por una experiencia internacional que le ha servido para dar un paso más en madurez.

Noticias relacionadas

Gol ante el Feyenoord

Y su vuelta no pudo ser más significativa. Abde regresó enchufado, con ritmo y confianza, y ya fue capaz de marcar ante el Feyenoord este mismo, dejando claro que no había perdido ni un ápice de atrevimiento. Un gol que simboliza su importancia actual en el equipo y que refuerza su papel como futbolista decisivo en escenarios de exigencia europea.