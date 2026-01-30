Aliou Dieng, otro fichaje a punto

El Valencia CF está cerrando el fichaje del centrocampista maliense Aliou Dieng, que llegará procedente del Al-Ahly SC de Egipto para reforzar la medular del equipo de cara a la próxima temporada. El jugador, de 28 años y con experiencia internacional, se incorporará al club valencianista en julio, en una operación que estuvo cerca de cerrarse para este mercado invernal, pero que finalmente será para el próximo mercado veraniego. Se suma de esta manera a la contratación de Justin de Haas, nombre que adelantó Superdeporte.

Según ha adelantado por su parte Héctor Gómez en Tribuna Deportiva, el acuerdo con Dieng ya estaría incluso totalmente cerrado y ya se habrían firmado incluso los documentos que atan el futuro del futbolista a la entidad de Mestalla. El futbolista aterrizará en Paterna a partir del próximo 1 de julio en una operación que ha liderado la nueva secretaría técnica con Lisandro Isei como principal valedor del futbolista.

La dirección deportiva del Valencia CF, encabezada por Ron Gourlay, tiene buenos informes de Aliou Dieng en todos los parámetros. Desde su capacidad para recuperar balones hasta su perfil táctico y capacidad de mejora, a pesar de no ser un futbolista con experiencia en las grandes ligas y con una edad baja. En cualquier caso, aterrizará en Mestalla para aportar físico en el centro del campo, algo que va en la línea del perfil de futbolistas que se estaba rastreando en el mercado.

Mercado de invierno

El conjunto valencianista ha trabajado este mercado de invierno con muchas operaciones sobre la mesa y lo cierto es que ha podido cerrar varios de los 'planes A' que tenía sobre la mesa. El objetivo de la defensa era poder traer a De Haas, pero al mismo tiempo se quería un central que conociera LaLiga. Por eso se trabajó en la incoporación tanto del holandés como de otro perfil, el caso de Unai Núñez. Finalmente se consiguió al español, pero el Valencia CF ha logrado cerrar también la llegada del zaguero del Famaliçao para el mercado veraniego. Libre y sin coste, permitiendo cerrar la incorporación de un defensa que está dando un gran rendimiento en Portugal.

Aliou dieng / EFE

En el caso del centro del campo, y dado la clasificación en la tabla, el club quería asegurarse un perfil de más rendimiento inmediato como el de Guido Rodríguez aunque no estuviera jugando en Inglaterra. De hecho, Dieng estuvo muy cerca de venir ahora en invierno cuando las negociaciones por Guido Rodríguez estuvieron al borde de romperse. Finalmente todo salió adelante con el argentino y el club de Mestalla ata de esta manera a Dieng para verano.