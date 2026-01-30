El detalle del Valencia CF con la Fallera Mayor antes de la Exaltación

València afronta esta noche uno de los momentos más esperados del calendario festivo con la Exaltación de la Fallera Mayor de València 2026, un acto solemne que se celebrará en el Palau de la Música y que marca el inicio oficial del ciclo fallero. La ceremonia, prevista para las 22:00 horas, concentrará la atención del mundo fallero y de la ciudad, donde el Valencia CF ha querido participar entregando un ramo de flores.

La protagonista de la velada será Carmen Prades Gil, quien será proclamada oficialmente como Fallera Mayor de València 2026 en un acto cargado de simbolismo, emoción y tradición. Acompañada por su Corte de Honor, recibirá la banda que la acredita como máxima representante de las Fallas, en una gala que cada año despierta una gran expectación entre falleros y vecinos.

El acto contará con un espectáculo artístico titulado “Carmen”, una propuesta escénica creada por el coreógrafo valenciano Ismael Turel Yagüe, con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de València, dirigida por Miguel Vidagany. La puesta en escena combinará música, danza y elementos visuales inspirados en la tradición cultural valenciana, en una noche que refuerza el peso cultural de las Fallas. El momento central, la imposición de bandas, está previsto poco después del inicio del acto y servirá como punto culminante de la noche.

Colofón al acto

Como colofón a la exaltación, está previsto un castillo de fuegos artificiales en los alrededores del Palau de la Música, un broche pirotécnico que pondrá fin a una jornada muy esperada por el mundo fallero y que tendrá continuidad mañana con la exaltación de la Fallera Mayor Infantil de València 2026, otro de los actos destacados del fin de semana festivo en la ciudad.