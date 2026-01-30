Nuevos avances en las obras del Nou Mestalla

El Nou Mestalla continúa avanzando en su construcción con la llegada de los primeros cables que sostendrán la cubierta del estadio. Estas piezas fundamentales ya se encuentran acopiadas en las instalaciones y han sido fabricadas por la empresa alemana 'Pfeifer Structures', una referencia internacional en este tipo de soluciones estructurales.

Con sede en Memmingen, al sur de Alemania, esta firma acumula una amplia trayectoria en el sector industrial, destacando por su combinación de tradición, evolución tecnológica e innovación constante. La compañía está especializada en la producción de cables de alta resistencia y ha participado en proyectos de gran envergadura en el ámbito deportivo, como los estadios de San Mamés (Athletic Club), Volksparkstadion (Hamburger SV) o la MHPArena del VfB Stuttgart, entre muchos otros.

Detalles de la cubierta de Mestalla / VCF Media

Tres tipos de cables

Para el Nou Mestalla, la empresa está desarrollando tres tipos de cables esenciales para la estructura de la cubierta: los cables de arrostramiento, que aportan rigidez a los pilares; los cables del anillo de tensión, situados en la parte interior de la estructura metálica; y los cables radiales, encargados de conectar el anillo de tensión con el anillo de compresión exterior. Su instalación está prevista para los próximos meses.

Los cables, ya en las obras del Nou Mestalla / VCF Media

La cubierta del futuro estadio valencianista tendrá un peso aproximado de 4.800 toneladas y se apoyará sobre 50 pilares de acero S355, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del proyecto. Además, este elemento arquitectónico no solo cumplirá una función estructural, sino también energética.

Noticias relacionadas

En este sentido, Octopus Energy, como 'Sustainable Founding Partner', será la encargada de incorporar en el perímetro exterior de la cubierta una instalación fotovoltaica equipada con paneles solares y un sistema de gestión inteligente. Gracias a esta infraestructura, la cubierta del Nou Mestalla se convertirá en un generador de energía verde, reforzando el compromiso del estadio con la sostenibilidad.