Valencia CF y CD Alcoyano impulsan el Memorial Fernando Martín

El Valencia CF y el CD Alcoyano han alcanzado un acuerdo para poner en marcha el Memorial Fernando Martín, una iniciativa conjunta que nace con el objetivo de rendir homenaje a Fernando Martín, histórico integrante del club blanquiazul y exentrenador de la Academia VCF y del VCF Femenino, así como a sus familiares, fallecidos en un trágico accidente marítimo ocurrido en Indonesia.

Este memorial surge como un reconocimiento a la trayectoria humana y deportiva de Fernando Martín, estrechamente vinculada a ambos clubes, y tendrá en el fútbol —su gran pasión— el eje central del recuerdo. La primera edición del Memorial Fernando Martín está prevista para el año 2026, marcando el inicio de un evento que aspira a consolidarse en el calendario futbolístico.

Una trayectoria marcada por la formación y el compromiso

Como técnico, Fernando Martín se incorporó a la Academia del Valencia CF hace más de una década, desempeñando diferentes funciones dentro de los cuerpos técnicos de equipos masculinos de la cantera. En la última temporada dio el salto al staff del primer equipo del VCF Femenino, y en la presente campaña asumió el reto de dirigir al VCF Femenino B, dejando una profunda huella por su profesionalidad y dedicación.

Un defensa con una destacada carrera como futbolista

Antes de iniciar su etapa como entrenador, Fernando Martín desarrolló una sólida carrera como futbolista. Defensa central completo y de gran fiabilidad, también pasó por la Academia VCF antes de iniciar un recorrido profesional que le llevó por clubes como CD Dénia, Pego CF, CD Eldense, Benidorm CD, Cultural y Deportiva Leonesa, FC Cartagena, CF La Nucía y Paterna CF, entre otros.

No obstante, su etapa más emblemática como jugador estuvo ligada al CD Alcoyano, donde militó durante cuatro temporadas y formó parte del equipo que logró un histórico ascenso a Segunda División, convirtiéndose en una figura muy querida por la afición alcoyana.

Acto de homenaje en el VCF Mestalla – CD Alcoyano

Además, con motivo del encuentro que disputarán este sábado el VCF Mestalla y el CD Alcoyano (16:00 horas, Estadi Antonio Puchades), correspondiente a la Jornada 21 de la Segunda Federación – Grupo 3, ambos clubes llevarán a cabo un acto conjunto de recuerdo y homenaje a Fernando Martín y a su familia en la previa del partido.

Un gesto de unión y memoria que refuerza el vínculo entre ambas entidades y pone en valor el legado deportivo y humano de una figura muy querida en el fútbol valenciano.