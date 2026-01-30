Oficial: El Valencia CF cierra el fichaje del heredero de Feghouli: Mayssam Benama

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Annecy para el traspaso de Mayssam Benama, centrocampista de 20 años que se incorporará a la Academia VCF como refuerzo del VCF Mestalla. Se trata de la tercera incorporación del filial valencianista en el mercado de invierno, en una clara apuesta por talento joven con proyección. Como informó SUPER en la noche del martes, el futbolista es un refuerzo para el filial, aunque con la intención de que en un futuro no demasiado lejano pueda tener oportunidades con el primer equipo.

Benama, como en su día Sofiane Feghouli, es un joven francoargelino, nacido en territorio francés, con un porvenir prometedor. Del mismo modo que 'Soso', quien eligió finalmente defender los colores de Argelia en edad adulta, Mayssam ha comenzado defendiendo los colores de Francia en categorías inferiores. El Valencia CF recabó informes positivos del jugador en el Mundial sub-20 de Chile en 2025, donde lució el '10' de los juveniles de 'Les Bleus'.

Sobre el terreno de juego, Benama y Feghouli son diferentes, si bien, es cierto que Sofiane en la parte final de su carrera ha ocupado posiciones más centradas. Eso sí, el recuerdo que el valencianismo tiene del '8' argelino es como potente jugador de banda derecha. Benama destaca, por su lado, como centrocampista en la zona media, un organizador con capacidad de equilibrar el juego de su equipo. Más allá de las diferencias, Feghouli es un ídolo y una referencia a seguir para el nuevo jugador del Valencia. En especial, por la trayectoria del en su día '10' argelino con la camiseta blanquinegra de Mestalla.

Benama llegó al Annecy en en septiembre. La falta de continuidad en la Ligue 2 ha llevado al jugador a buscar un nuevo destino que le permita sumar minutos y seguir desarrollando su potencial, una oportunidad que le ofrece ahora el club de Mestalla.

Este mediocentro ofensivo, que firma hasta 2028 un contrato ampliable si alcanza el primer equipo, se formó en la prestigiosa cantera del AS Monaco.

A corto plazo, el objetivo del club es que el jugador se consolide en el Valencia Mestalla, aunque en la entidad consideran que reúne las condiciones necesarias para, en el futuro, competir por un puesto en el primer equipo o en la élite del fútbol profesional. Una apuesta más del Valencia CF por el talento joven y el crecimiento desde su Academia.

Comunicado del Valencia CF

El nuevo jugador valencianista, formado en la cantera de la AS Monaco, ha pasado por diferentes categorías inferiores de la selección francesa hasta llegar a la Sub-20, siendo capitán en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que Francia terminó en cuarto lugar.

El nuevo jugador valencianista, formado en la cantera de la AS Monaco, ha pasado por diferentes categorías inferiores de la selección francesa hasta llegar a la Sub-20, siendo capitán en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que Francia terminó en cuarto lugar. La incorporación de Mayssam Benama es la tercera del VCF Mestalla en este mercado de invierno".