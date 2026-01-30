Sorpresa en el entrenamiento del Valencia CF: Tárrega, Copete y Foulquier completan toda la sesión con el Valencia

El Valencia CF regresó este viernes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna para continuar afinando la preparación del desplazamiento al Estadio de La Cartuja, donde este domingo se medirá al Real Betis Balompié en la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26. La sesión estuvo marcada por la recuperación de varios jugadores, la integración de nuevos fichajes y la gestión de cargas físicas de la plantilla dirigida por Carlos Corberán.

Uno de los focos principales fue la presencia de César Tárrega, quien continúa con su proceso de recuperación tras sufrir un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en el partido ante el Getafe el pasado 18 de enero. El defensa volvió a ejercitarse con el grupo por primera vez desde su lesión, completando toda la sesión junto a sus compañeros tras haber participado parcialmente en el entrenamiento del miércoles. A pesar de su progreso, Tárrega está prácticamente descartado para el choque en tierras sevillanas, aunque se espera que esté en plena forma contra el Real Madrid e incluso para el duelo copero frente al Athletic Club.

Además, Dimitri Foulquier y José Copete, que habían arrastrado molestias durante la semana, trabajaron con normalidad en la sesión. El staff técnico ha dosificado sus cargas para evitar recaídas, especialmente con Foulquier, cuyo regreso es clave por la escasez de laterales derechos.

José Copete, en una acción de defensa de un saque de esquina del Espanyol / LaLiga

Lesionados y proceso de recuperación

Mientras tanto, otros futbolistas siguen al margen con sus respectivos tratamientos:

Thierry Rendall realizó trabajo con balón sobre el césped, aunque aún no se reincorpora al grupo por completo.

realizó trabajo con balón sobre el césped, aunque aún no se reincorpora al grupo por completo. Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby siguieron con trabajo específico de recuperación, sin participar en las tareas colectivas.

Los fichajes, directos a la convocatoria

La sesión de este viernes también contó con la presencia de los refuerzos invernales, entre ellos Guido Rodríguez, quien podría hacer su debut con el Valencia ante su exequipo, el Betis, y Unai Núñez, ya plenamente integrado en los entrenamientos.

Noticias relacionadas

Hugo Ferrer

El conjunto valencianista afronta la visita a Sevilla con el objetivo de mejorar su dinámica en Liga y escalar posiciones en la clasificación, donde actualmente ocupa plaza de media tabla con aspiraciones de asentarse lejos de la zona de descenso. La gestión de lesiones y la recuperación de efectivos son claves para que Corberán afronte este duelo con más opciones competitivas.