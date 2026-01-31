Betis-Valencia: Cita con la ambición en La Cartuja

El Valencia CF visita La Cartuja en el mejor momento de la temporada reforzado por los resultados y los fichajes. Los de Carlos Corberán llegan al partido contra el Real Betis con el respaldo de sus tres victorias consecutivas entre Liga y Copa y la ayuda de sus tres incorporaciones en el mercado de invierno. Al fichaje de Umar Sadiq hay que unir desde hoy a Guido Rodríguez y Unai Núñez. El pivote argentino y el central vasco han viajado a Sevilla con la expedición valencianista. Ambos están listos para poner su experiencia y su rendimiento inmediato al servicio del equipo y, como dijeron en la presentación en Mestalla, para ayudar a "mirar hacia arriba" en la clasificación.

El club ha hecho sus deberes en los despachos durante la ventana de enero reforzando la columna vertebral del equipo con los fichajes prioritarios de un central, un mediocentro y un delantero centro, tal y como pidió Corberán desde las primeras reuniones de planificación. Ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante en el campo. El objetivo seguir creciendo como equipo y abrir distancias con los puestos de descenso. No hay que olvidar que solo dos puntos separan al Valencia de la zona roja. El entrenador se encargó ayer de recordar que, pese a los dos triunfos consecutivos contra el Getafe y el Espanyol, "la necesidad de resultados sigue siendo alta". Las victorias del Alavés y el Oviedo este fin de semana han apretado todavía un poco más la zona baja. El margen de error sigue siendo peligrosamente pequeño.

El equipo buscará dos años después su segunda victoria consecutiva lejos de Mestalla con un bloque muy similar al de las últimas jornadas con la vuelta del sancionado José Luis Gayà. Corberán medita la entrada directa al once de Unai Núñez ante las molestias físicas de Copete. Guido esperará su momento en el banquillo en su regreso a la que fuera su casa. De momento, el doble pivote Pepelu-Ugrinic no se toca. Lucas Beltrán y Hugo Duro viene de un gol y unas asistencia y podrían tener continuidad en ataque aunque el técnico ha ensayado también en los últimos días con André Almeida y Umar Sadiq. Corberán no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Rendall y Mouctar Diakhaby ya sin ficha federativa. César Tárrega entró en la lista una vez superada su lesión de rodilla, pero no está preparado físicamente todavía para jugar de inicio. Daba Raba se quedó en casa por decisión técnica en un claro mensaje del entrenador para liberar una ficha en la recta final del mercado.

Desde la final de 2022

El Valencia volverá a La Cartuja con el mal recuerdo de la final perdida contra el Betis en 2022 y la racha negativa de seis temporadas sin ganar en casa de los verdiblancos. Los de Pellegrini, con el billete a los octavos de final de la Europa League bajo el brazo por su triunfo al Feyenoord, se juegan tres puntos vitales en su intento de subir escalones en los puestos europeos.

El problema serán las bajas y la necesidad de rotar con la eliminatoria copera ante el Atlético a la vuelta de la esquina. Hasta siete jugadores son bajas por lesión, casos del extremo Rodrigo Riquelme, los laterales Héctor Bellerín y el dominicano Junior Firpo, el mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, los mediapunta Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso y el delantero colombiano Cucho Hernández. Natan de Souza se lo pierde por sanción. Dirige Sánchez Martínez del Comité Murciano. Otro obstáculo más para el Valencia.