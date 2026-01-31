Real Betis - Valencia CF: hora y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Valencia CF visita este fin de semana al Real Betis en el estadio de La Cartuja en un clásico moderno del fútbol español y de LaLiga. El conjunto valencianista llega a Sevilla en un momento anímico positivo, encadenando tres jornadas sin perder con dos victorias consecutivas y un empate, una racha que ha reforzado la confianza del equipo y ha devuelto al vestuario la sensación de solidez tras un inicio de curso pobre. Los dos triunfos recientes han permitido al Valencia CF ganar margen en la clasificación y afrontar esta salida exigente con menos urgencias, pero con la ambición intacta de seguir sumando puntos lejos de Mestalla, un escenario históricamente complejo.

Enfrente estará un Real Betis que también atraviesa un momento dulce. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini llega lanzado tras su convincente victoria en Europa League ante el Feyenoord, un triunfo de prestigio continental que ha reforzado el discurso del técnico chileno y la autoestima del grupo. Además, en la jornada anterior de LaLiga, el Betis fue capaz de imponerse a todo un Villarreal, confirmando su condición de equipo competitivo tanto en el contexto europeo como en el doméstico. Esa doble exigencia, Europa y Liga, añade un matiz interesante al duelo, ya que el Betis deberá gestionar esfuerzos y rotaciones sin perder fiabilidad ante un Valencia que sabe castigar cualquier desconexión.

El partido se presenta, por tanto, como un choque de dinámicas positivas, con dos equipos que llegan reforzados por sus últimos resultados y que aspiran a dar un golpe sobre la mesa en LaLiga.

Imagen del último Valencia - Betis en Mestalla, partido que terminó empatado a un gol / EFE

⏰ Horario y dónde ver el Real Betis - Valencia CF en directo por televisión

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir la jornada de LaLiga EA Sports a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de MOVISTAR LALIGA Este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar y como en Orange.

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el Real Betis - Valencia CF de este domingo 1 de febrero a las 16:15 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.