Corberán abre la puerta a un último fichaje: "No se puede descartar nada hasta el cierre"

Carlos Corberán ha sido protagonista este sábado en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Real Betis en La Cartuja. El técnico del Valencia CF, aunque está centrado en el partido de Sevilla, se ha referido al mercado de invierno. La ventana de enero entra en la recta final (cierra el lunes 2 de febrero a las 23:59 horas) con los fichajes ya cerrados de Guido Rodríguez, Unai Núñez y Umar Sadiq y la posibilidad de incorporar un futbolista más.

Según la información de SUPER, la hoja de ruta se mantiene igual que a principios de semana. Si se produce alguna salida (como no parece el caso) el objetivo es un extremo o un central de rendimiento inmediato. Si no hay ninguna baja, la idea es incorporar un joven sub-23 con ficha de filial. En este caso, el club está abierto a cualquier oportunidad de mercado y posición. Corberán ha reconocido que el "mercado del Valencia está abierto".

"Mercado abierto"

"El mercado está abierto y cuando todavía hay un partido entre ahora y el cierre del mercado debes estar abierto a cualquier circunstancia que pueda suceder. La plantilla ha sido reforzada con tres licencias y el punto negativo ha sido la périda de Diakhaby, que era un jugador importante para nosotros, pero se ha incorporado un jugador en su posición y otras dos posiciones que entendíamos. El grueso del mercado etá hecho, pero nunca se puede descartar nada en las últimas horas del mercado antes del cierre. Queremos reforzar la plantilla para ser más competitivos, hemos perdido a un jugador y hemos incorporado a tres. La situación no ha cambiado, hay que seguir mirando los partidos de frente y siempre con la ambición de acercarnos a los tres puntos", explicó.

A pesar de los cambios y el inminente cierre del mercado, el técnico ve a la plantilla mentalizadaa de la necesidad de ganar. "Lo veo exactamente igual de unido y mentalizado con la necesidad que tenemos de ganar partido y de hacer un buen partido para conseguir victorias"