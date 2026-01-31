Corberán actualiza el estado físico de Foulquier, Tárrega y Copete para medirse al Betis

Han sido semanas accidentadas en lo físico para el Valencia CF. No solamente por la lesión de Julen Agirrezabala o la de César Tárrega, sino por la delicada situación de varios jugadores que han tenido molestias o que han tenido que jugar con dolor, como fue el caso de José Copete el pasado fin de semana, infiltrado para no dejar a su equipo sin defensas.

De cara a este fin de semana todas las miradas estaban puestas ya no solo en su recuperación, sino por ver la evolución en la enfermería valencianista. En este sentido, el paso de los días fueron jugando a favor de un combinado de Mestalla que ha ido viendo como mejoraba la situación de todos ellos.

Corberán despeja dudas

Tanto es así que Carlos Corberán confirmó en sala de prensa que tanto José Copete como Dimitri Foulquier entrenaron con normalidad, igual que un César Tárrega que sí se tuvo que perder el último encuentro. "Estarán en la convocatoria", espetó el preparador de Cheste.

El técnico, no obstante, tendrá que abrir el abanico de posibilidades para tomar una decisión en defensa ya que ha pasado de tener a dos centrales a tener a los cuatro. Por una parte Tárrega y Copete se postulan como los titulares habituales, pero dado que físicamente han ido más justos, Eray Cömert y Unai Núñez esperan su oportunidad.

Tres centrales, alternativa

Entre las variantes esta incluso la de prescindir de Foulquier, alinear a tres de los cuatro centrales y apostar al rol de Luis Rioja como carrilero derecho del conjunto valencianista. Corberán, al menos, tiene esta semana la posibilidad de elegir después de una semana en la que la alineación vino prácticamente dada por las bajas.