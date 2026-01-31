Dieng celebra su 'fichaje' por el Valencia... ¡Marcando!

Todo está muy encaminado para que Aliou Dieng se convierta en nuevo jugador del Valencia CF a partir del próximo verano. El centrocampista de Mali acaba contrato en el Al Ahly de la liga egipcia y el conjunto de Mestalla lo firmará a coste cero si nada se tuerce cuando acabe la presente temporada.

El futbolista, que dará al fin el salto a Europa, ultima sus últimos meses de carrera en el continente africano y hoy tenía un partido importante con su club en la 𝐂𝐀𝐅 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 y ha celebrado su cercana llegada a Mestalla y al Viejo Continente marcando el gol del empate de los suyos en Tanzania frente al Young Africans.

Aprovechó un rechace

Su equipo empataba a la hora de juego y Dieng aprovehó un balón muerto en el área tras una jugada a balón parado para poner las tablas en el marcador. Balón en el corazón de la zona de castigo y punterazo expeditivo, imparable para el guardameta a esa distancia.

Dieng del Al Ahly de Egipto / SD

Apuesta de la estructura deportiva

La dirección deportiva del Valencia CF, encabezada por Ron Gourlay, tiene buenos informes de Aliou Dieng en todos los parámetros. Desde su capacidad para recuperar balones hasta su perfil táctico y capacidad de mejora, a pesar de no ser un futbolista con experiencia en las grandes ligas y con una edad baja. En cualquier caso, aterrizará en Mestalla para aportar físico en el centro del campo, algo que va en la línea del perfil de futbolistas que se estaba rastreando en el mercado.