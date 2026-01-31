El gran aliciente del Betis para ganar al Valencia

El Real Betis afronta el partido de este domingo ante el Valencia con algo más que tres puntos en juego. La derrota del Espanyol en la última jornada ha reavivado las aspiraciones verdiblancas, que ahora ven la quinta plaza de LaLiga a solo dos puntos de distancia. Un escenario que convierte el duelo del Benito Villamarín en una oportunidad de oro.

El equipo de Manuel Pellegrini sabe que no puede dejar pasar este momento. La temporada entra en su tramo decisivo y cada resultado empieza a tener un peso específico mayor. Ganar al Valencia no solo serviría para reforzar la confianza del grupo, sino también para meter presión directa a sus rivales en la lucha por los puestos europeos.

El tropiezo del Espanyol ha cambiado el tablero. Lo que hace semanas parecía una batalla cuesta arriba, ahora está al alcance de la mano. En Heliópolis se respira ambición contenida, pero también la convicción de que este Betis tiene argumentos suficientes para dar un paso al frente cuando más se le exige.

Muchas bajas para Pellegrini

Son hasta nueve las bajas actuales. Natan fue el último en sumarse al largo listado tras ver su quinta amarilla ante el Alavés en Mendizorroza. El defensor verdiblanco, titular en el eje de la zaga junto a Marc Bartra, fue castigado por el colegiado en torno al minuto 35, después de una falta contundente sobre Toni Martínez que no dejó lugar a dudas.

A las bajas que vienen de atrás como son las de Amrabat, Isco o Junior Firpo se sumó hace unas semanas la de Cucho Hernández, su delantero más en forma. Los de Pellegrini, que rastrean el mercado en busca de un punta de garantías, sólo pueden disponer de Bakambu o Chimy Ávila, ambos con el cartel de transferibles y algunas ofertas. Sin recambio previo, no saldrán. Por otro lado, recientemente han caído otras piezas importantes como Aitor Ruibal, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme y Lo Celso. Todos ellos son seria duda para el partido del domingo.

Antony, entre algodones

El extremo, con gol y asistencia, fue decisivo en la victoria del Betis ante el Feyenoord para pasar a los octavos de la Europa League, pero reconoció, en la entrevista pospartido, que lleva varias semanas pasándolo mal debido a su dolor en el pubis. "Hoy es un día muy especial para mí. Vengo jugando con sacrificio. Todos en mi equipo, el míster, todos saben el dolor que tengo desde el partido del Getafe. Tengo mucho dolor, pero por este club hago el sacrificio y tengo mucho orgullo de vestir la camiseta de Betis", desveló en los micrófonos de Movistar Plus.

SEVILLA, 21/12/2025.- El delantero brasilero del Betis Antony (c) con el balón ante la defensa del Getafe este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que Real Betis y Getafe CF disputan en el estadio La Cartuja de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

Sobre la pubalgia que limita su frescura sobre el terreno de juego, sin alejarse de su condición de futbolista diferencia, comentó que está jugando "con mucho dolor. Siempre hablaba con mi mujer, con todos en casa, que estaba difícil porque yo quería hacer las cosas, pero el dolor me molestaba mucho y no lo podía hacer. Yo soy un jugador que me cuido mucho. Ahora tenemos que cambiar rápido la página porque el domingo ya tenemos otro partido", decía.