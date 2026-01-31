Otro paso atrás en la carrera de Cutrone

Patrick Cutrone vuelve a enfundarse una camiseta con ambiciones de ascenso, pero la foto del delantero italiano al arribar al AC Monza tiene más matices que los aplausos del recibimiento. El atacante de 28 años, formado en la cantera del Milan, ha firmado con el club brianzolo cedido por el Como hasta el 30 de junio de 2026, con una opción obligatoria de compra ligada a determinadas condiciones que podrían activarse si Monza logra el ascenso a la Serie A.

La operación llegó después de que Cutrone regresara a Como tras un préstamo al Parma donde apenas encontró continuidad: 17 partidos y un gol en lo que va de temporada. El salto a Monza representa, sobre el papel, una nueva oportunidad; sin embargo, también es difícil ocultar la sensación de retroceso en la trayectoria del delantero.

Nunca confirmó su nivel en Milan

Hace casi una década, Cutrone encendía los focos en San Siro con el Milan, marcando 18 goles en su primera temporada como profesional y dejando una huella emocional en la afición rossonera. Desde entonces, su carrera ha sido un constante ir y venir entre clubes de Italia y el extranjero: Wolverhampton, Fiorentina, Valencia y Empoli, antes de establecerse en el Como. Allí vivió su momento más sólido recientemente, con 14 goles y 5 asistencias que ayudaron al club a volver a la máxima categoría.

Pero la irregularidad ha pesado. La esperada confirmación de su madurez como delantero de alto nivel nunca terminó de llegar, y su periplo en Parma lo ha puesto en evidencia: escasos minutos, pocas oportunidades y un rendimiento que no ha encendido las alarmas de los grandes equipos de la Serie A.

Otra vez a la Serie B

Que Monza milite en Serie B —una división inferior a la élite italiana— habla por sí mismo: esta cesión supone otro descenso deportivo para un jugador que en su mejor momento aspiraba a ser referente en la Serie A y, por qué no, regresar a la selección absoluta.

Lejos de ser un final, este fichaje puede convertirse en un punto de inflexión. Monza confía en su experiencia y olfato de gol para reforzar un ataque con aspiraciones de ascenso inmediato. Para Cutrone, el reto es claro: demostrar que todavía puede ser la punta de lanza que el fútbol italiano pensó que sería tras sus primeros destellos en el Milan. El tiempo, como siempre, dictará sentencia.

El Valencia se 'coronó' con su fichaje

El futbolista transalpino fue uno de los tres protagonistas de la carta de presentación de Miguel Ángel Corona como responsable de la parcela deportiva y el inicio de lo que sería la época más infausta de la historia de la entidad de Mestalla.

Oliva (I) , Ferro (C) y Cutrone (D) - VCF / VCF

Junto con Ferro y Oliva, el italiano formó parte casi de una declaración de intenciones de lo que iban a convertir al Valencia: un club fichador de descartes, sin músculo económico y con una capacidad de buscar opciones en el mercado realmente limitada. La carrera de los tres habla por sí sola.