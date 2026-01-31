Pellegrini actualiza la lista de bajas del Betis - Valencia

Manuel Pellegrini compareció ante los medios en la previa del duelo frente al Valencia CF con un discurso marcado por la cautela y el análisis profundo del momento de su equipo en una semana con tres partidos. El técnico chileno puso el acento desde el inicio en las bajas importantes con las que llega el Betis al partido, sobre todo, centrado en la figura del castellonense Pablo Fornals. Pellegrini también dedicó buena parte de su intervención a advertir del peligro del Valencia, que ha mejorado sus sensaciones y resultados en las últimas jornadas.

Además, el entrenador verdiblanco dejó pinceladas sobre los últimos movimientos del club en el mercado de fichajes, sin entrar en nombres propios, pero reconociendo que la planificación deportiva sigue abierta y atenta a posibles oportunidades.

Pellegrini se ha centrado en la previa del partido contra el Valencia CF en el hecho de haber superado el primer obstáculo de la semana en la Europa League y ahora afrontar el duelo ante un Valencia CF, resucitado en las últimas semanas. "Hemos sorteado bien el primer desafío. Ahora toca el segundo paso, que son tres puntos de Liga. No se puede dejar de lado", ha asegurado el entrenador bético.

Natan, defensa central del Betis, que no podrá jugar contra el Valencia CF / SD

Pellegrini actualiza las bajas contra el Valencia CF

El Betis y su técnico están muy pendientes de la larga lista de bajas que acumula la plantilla verdiblanca. Pellegrini no tendrá disponibles a jugadores como Natan, Isco, Lo Celso o Cucho Hernández, pero sí podrá contar con Antony, entre algodones, y con Fornals. "Está citado para mañana, algunas recuperaciones son más largas después de jugar el día jueves", ha explicado el chileno sobre el hecho de que el castellonense no haya entrenado este sábado.

Por último Pellegrini ha hablado del mercado bético y se ha referido a que aunque haya cuestones externas, también se habla internamente, poniendo el foco en el posible fichaje de un punta.