La Real Sociedad se lleva al brasileño que estuvo a un paso del Valencia CF

El pasado julio, SUPER desveló buena parte de los movimientos del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, en el pujante mercado árabe. Entre ellos, sobresalieron los intentos por lograr las cesiones del mediocentro Alexsander, hoy en el Atlético Mineiro, y del extremo izquierdo Wesley Gassova, jugador que acaba de aterrizar cedido con una opción de compra de 12 millones de euros en la Real Sociedad.

Por el primero contactó con el Al-Ahli, donde se encontraba Lisandro Isei (hoy el director de Scouting del Valencia), solicitando un préstamo. La repuesta del club saudí fue la de que en sus planes solo estaba recuperar parte importante de la inversión hecha por el polivalente jugador brasileño, que no se había adaptado a la vida en Yeda. Semanas más tarde, el club de Minas Gerais lo repatrió previo pago de 7 millones de euros. El segundo estuvo mucho más cerca de vestir la camiseta del Valencia CF, pero la entidad valencianista se decantó finalmente por el neerlandés Arnaut Danjuma.

¿Qué pasó hasta ese momento? El Valencia tocó a la puerta de Al-Nassr para informarse de las condiciones de dos jóvenes extremos: Angelo Gabriel y Wesley Gassova. A mediados de julio, desde la dirección deportiva, entonces aún con Miguel Ángel Corona en el club, se concretó el interés en obtener la cesión de Wesley, extremo izquierdo de 20 años, capaz de jugar también en la derecha al ser diestro. El fondo saudí había invertido 18 millones de euros por un futbolista que el verano anterior había dejado el Corinthians con la estela de mejor regateador del 'Brasileirao'.

El salario, siempre elevado en los equipos punteros de la Saudi Pro League, y, en especial, los deseos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, más proclive a una venta que a una cesión y partidario de seguir concretando refuerzos de pedigrí, parecían los principales obstáculos antes de dejar salir a Wesley. A los pocos días, llegó a Riad Joao Félix y, dos semanas después, Kingsley Coman. Dos refuerzos de lujo para un ataque en que CR7 ya tenía la compañía del ex del Liverpool Sadio Mané.

Seducido por el aura de Mestalla

Después de una reunión telemática con Wesley y su padre, el Valencia había seducido al potente y habilidoso extremo. Le encantaba la idea de recuperar minutos de confianza en la liga española con una camiseta que había vestido compatriotas históricos como Waldo Machado, Leonardo, Mazinho, Viola y Romario. La cuestión salarial perdió fuerza para un chico con ganas de jugar y demostrar el fútbol que su pierna derecha había exhibido desde edad temprana con el Corinthians.

Partidario de apostar por España y, en concreto, por el Valencia, Wesley hizo lo que estuvo en su mano para llegar a Mestalla mientras representantes del Valencia trasmitieron formalmente a la dirección deportiva de Al-Nassr el interés por él. El brasileño habló directamente con su entrenador, Jorge Jesus, para pedirle que le facilitaran una salida que consideraba muy positiva para su carrera. En aquellos primeros días de agosto, solo pensaba en la Liga y en el Valencia. De hecho, se cerró en banda en emigrar al Bolonia, una escuadra reconocida por el descubrimiento del talento joven que insistió en su fichaje sin éxito.

Wesley se veía con los colores blanquinegros, los mismos que los de su querido Corinthians, una coincidencia con la que llegó a 'jugar' en redes sociales. Sin embargo, como en tantas otras operaciones, el Valencia al final faltó a la cita. Al-Nassr, abierto ya a un préstamo con opción de compra, y Wesley se quedaron colgados.

El motivo principal es que por aquellos primeros días de agosto al Valencia CF le surgió la opción Danjuma, con quien el Villarreal CF no contaba, igual que en temporadas anteriores, a causa de la irregularidad que había mostrado en su juego. Con las cartas de Wesley, Danjuma y alguna más encima de la mesa, Carlos Corberán escogió la del neerlandés. La negociación y el fichaje fueron rápidos, cuestión de unos pocos días. Los amarillos se liberaron de una alta ficha y conservan el 50 % de una futura venta. El extremo del entrenador firmó por tres temporadas.

La Real le abre la puerta de la Liga

Una ventana de fichajes más tarde, Wesley ha podido hacer realidad su deseo de venir a la Liga. Lo hace con la camiseta de la Real Sociedad, en condiciones similares a las que se lo pudo llevar en agosto el Valencia. En la recta final de la temporada podría comprarlo por 12 millones. Este es el comunicado oficial que ha emitido la entidad donostiarra: "La Real Sociedad y el Al-Nassr han acordado la cesión de Wesley Gassova Ribeiro hasta el final de la temporada 25/26. El club txuri urdin, asimismo, se guarda una opción de compra sobre el futbolista brasileño.

Wesley Gassova Ribeiro (Sao Paulo, 2005) es un joven futbolista brasileño que comenzó su andadura futbolística en las categorías inferiores del Corinthians. En 2023, con tan solo 18 años, pasa al primer equipo donde disputa 84 partidos en poco más de dos temporadas, antes de fichar por el Al-Nassr, club que pagó 18 millones por el atacante brasileño. Wesley es un extremo potente y hábil, capaz de jugar por ambas bandas. Internacional en las categorías inferiores de la selección brasileña, su talento y versatilidad complementará la zona ofensiva del conjunto 'txuri urdin'. Ongi etorri, Wesley.

Wesley pasó sin problemas las pruebas médicas / Real Sociedad

"Daré todo para lograr los objetivos del equipo"

El nuevo jugador 'txuri urdin', tras pasar reconocimiento en Policlínica Gipuzkoa, ha sellado su contrato en Anoeta. El atacante ha señalado estar "muy feliz de estar aquí". "Daré todo de mi parte para lograr los objetivos del equipo. Vengo a aportar mis cualidades en ambas bandas y ayudar en todo al equipo", indicó.