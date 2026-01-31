En Directo
Corberán responde cómo está el equipo antes del Betis: "Mentalizados con la necesidad de ganar"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF en vivo en la previa al duelo en el Estadio de la Cartuja de este domingo
FINALIZA LA RUEDA DE PRENSA DE CARLOS CORBERÁN DESDE PATERNA
BUEN PARTIDO CONTRA EL BETIS EN MESTALLA: ANÁLISIS
"Es un equipo que maneja muy bien el balón, es letal al contraataque. Tienen extremos que se lanzan y un punta que es muy profundo. Sus extremos no siempre repliegan a posiciones defensivas por eso cuando recuperan los tiene ya abiertos. Primero los identificamos, luego los comentamos con la plantilla para que todos seamos conscientes de lo que puede pasar"
¿CÓMO PLANTEA LA SEMANA?
"No es un tópico, ahora mismo no hay un partido más importante que el del Betis. Vamos con esa mentalidad a Sevilla. Una vez acabe ese partido no habrá otro más importante que el siguiente. Nos gusta mucho jugar tres partidos, eso bueno que el Valencia tenga tres partidos en una semana porque indica que estamos vivos en dos competiciones"
¿CÓMO VE AL VESTUARIO?
"Lo veo exactamente igual de unido y mentalizado con la necesidad que tenemos de ganar partido y de hacer un buen partido para conseguir victorias"
¿HAY ALGUNA BAJA?
"No hay ninguna. Foulquier, Tárrega y Copete han entrenador hoy y estarán disponibles para el partido".
¿HAY ALGUNA POSICIÓN PARA REFORZAR ANTES DEL LUNES? ¿CONSIDERA QUE EL EQUIPO VA A DAR UN SALTO?
"El mercado está abierto y cuando todavía hay un partido tienes que estar abierto a cualquier circunstancia que pueda pasar. Nos hemos reforzado bien con tres licencias hemos perdido a Diakhaby pero se ha incorporado un jugador en esa posición. Nunca se puede descartar nada antes del cierre. Queremos reforzar la plantilla para ser más competitivos, hemos perdido a un jugador y hemos incorporado a tres. La situación no ha cambiado hay que seguir mirando los partidos de frente y siempre con la ambición de acercarnos a los tres puntos"
¿QUÉ PLANTEAMIENTO TIENE CONTRA EL BETIS?
"Es un grandísimo equipo, su posición en la clasificación así lo dice. Ha quedado cuarto en la Europa League y en cuartos de la Copa. Eso habla del nivel del rival. Vienen de ganar al Feyenoord y al Villarreal. Va a ser un partido exigente, cada equipo tiene una identidad. Tenemos que jugar con la máxima mentalidad de ir a por el partido, con la máxima capacidad para el equipo y centrados en dar lo máximo para nosotros"
SITUACIÓN DE GUIDO RODRÍGUEZ
"Yo no me centro en negociar los contratos, son aspectos ajenos a mi. Me quedo con que está aquí, con experiencia y conocimiento de LaLiga y contento de tenerlo. Tanto él como Unai han podido completar los entrenamientos con normalidad y estarán en la convocatoria"
Llega el técnico a la sala de prensa de Paterna
¡Buenas tardes! En unos minutos os ofreceremos la rueda de prensa de Carlos Corberán, previa al duelo entre el Real Betis y el Valencia CF
