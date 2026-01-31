Corberán responde cómo está el equipo antes del Betis: "Mentalizados con la necesidad de ganar"

¿HAY ALGUNA POSICIÓN PARA REFORZAR ANTES DEL LUNES? ¿CONSIDERA QUE EL EQUIPO VA A DAR UN SALTO?

"El mercado está abierto y cuando todavía hay un partido tienes que estar abierto a cualquier circunstancia que pueda pasar. Nos hemos reforzado bien con tres licencias hemos perdido a Diakhaby pero se ha incorporado un jugador en esa posición. Nunca se puede descartar nada antes del cierre. Queremos reforzar la plantilla para ser más competitivos, hemos perdido a un jugador y hemos incorporado a tres. La situación no ha cambiado hay que seguir mirando los partidos de frente y siempre con la ambición de acercarnos a los tres puntos"