El Valencia CF se abona a la 'fórmula libre'

Los últimos dos fichajes del Valencia CF tienen dos cosas en común: la fórmula de la operación y la novedad que plantea esta forma de ir al mercado de la entidad de Mestalla. Justin De Haas y Aliou Dieng se convertirán en futbolistas blanquinegros a partir del próximmo verano, pero ambos están 'atados' desde ya, firmando como agentes libres porque finalizaban contrato con Famalicao y Al-Ahly SC respectivamente.

Ambos futbolistas son apuestas de la nueva estructura deportiva comandada por Ron Gourlay y que situó a Lisandro Isei justo por debajo del escocés, con varios responsables de scouting para ampliar los mercados en los que el Valencia CF estaba presente hasta ahora. El nivel de ambos todavía está por ver en una liga como la española, especialmente el del africano, que no ha salido de Egipto hasta los 28 años, pero sus contrataciones suponen un cambio de paradigma a la hora de fichar.

Ron Gourlay / JM LOPEZ

El club de Mestalla rara vez ha 'adelantado' deberes en las últimas temporadas, siendo más bien un club de tramos finales de mercado y muy poco ágil moviéndose por futbolistas que terminan contrato. En el caso de Dieng y De Haas, en la dirección deportiva están convencidos de su potencial rendimiento en el Valencia CF y se han lanzado a por sus contrataciones, acordando los términos medio año antes de que termine la temporada.

Operaciones poco comunes los últimos años

En las últimas temporadas, el Valencia CF ha firmado a algunos jugadores libres como oportunidades de mercado o porque venían de forzar la rescisión con sus anteriores clubes. Son casos como Stole Dimitrievski (acordado en el mes de mayo), Samu Castillejo o Edinson Cavani, que no son exactamente el mismo tipo de operación, pero que también llegaron a coste cero.

Para encontrar un fichaje que se manejase en esos tiempos quizás desde que firmó a Jason Remeseiro procedente del Levante UD, llegando a un acuerdo con él cuando ya era libre para firmar con cualquiera al enfilar los últimos seis meses de su contrato con el cuadro granota.

Justin De Haas, hasta 2030

En el caso de Justin De Haas, nombre avanzado por este periódico, se sabe que la apuesta del Valencia CF es por convertirle en un jugador que cuaje buenas temporadas en Mestalla, prueba de ello es la firma de un contrat o de 4 temporadas (hasta 2030) adelantándose a cualquier otro pretendiente en la que está siendo la mejor temporada de la carrera del central neerlandés.