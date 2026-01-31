El VCF Mestalla gana al Alcoyano y saca la cabeza

El Valencia CF Mestalla se impuso al Alcoyano en el Antonio Puchades en una victoria que puede marcar un antes y un después en su temporada. Los de Miguel Ángel Angulo se impusieron con un gol en solitario de Prevedini y resistiendo media hora con un hombre menos para asomarse a la zona media de la clasificación.

El conjunto valencianista, que es mucho más sólido que al inicio de temporada y que está mostrando una cara muy competitiva en los últimos meses, siendo un rival muy complicado de batir, hizo un partido serio, con menos brillo del deseado, pero trabajando muy bien para aprovechar una de sus escasas llegadas. Víctor Jr. volvió a ser uno de los más destacados.

Primer parte con tímidas ocasiones

La primera parte no tuvo grandes ocasiones más allá de varios intentos de Víctor y Mario, pero muy igualada en términos generales. Raúl Jiménez, que volvía tras lesión, hizo también una buena parada frenando el balón con el pecho.

La explusión de Fontanet complicó el partido

El segundo acto no empezó demasiado halagüeño para los intereses valencianistas. Jiménez tuvo que intervenir por partida doble y a los diez minutos se quedó con un hombre menos por la expulsión de Joel Fontanet, al que colegiado acusó de pisar a un rival sin estar el balón en juego.

Acción en el área del Valencia Mestalla / VCF

Se le ponía cuesta arriba el choque al Mestalla, que tenía que vivir más de media hora en inferioridad numérica. El filial no le perdió la cara al partido a pesar del contratiempo y aprovechó una jugada a pelota parada sacada por Javi Navarro para marcar el primer tanto del partido gracias al remate de Prevedini al palo corto.

Susto final y victoria

Quedaban algo menos de veinte minutos de pura resistencia y el Mestalla supo hacerlo a la perfección, de hecho Otorbi estuvo a punto de ampliar la renta... aunque en el último minuto casi le da un vuelco el corazón, ya que Javier Soler falló una jugada clamorosa en el área pequeña para el conjunto de Alcoy, mandando el balón por encima del travesaño.