El 1x1 de los jugadores del Valencia ante el Betis

El Valencia CF, pese a no disputar un mal partido en La Cartuja, cayó frente al Real Betis tras dejarse remontar el 0-1 inicial de Rioja. El equipo perdió presencia tras los cambios y terminó encajando un doloroso tanto en los minutos finales. SUPER califica la actuación individual de los futbolistas que tuvieron minutos y de Carlos Corberán.

Dimitrievski (5):

Difícil valoración porque fue, durante muchos minutos, un espectador más del partido. Solo le tiraron a puerta en la acción del penalti, que no pudo detener, y en el gol de Fornals. Complicado valorar bien si los dos únicos tiros a puerta acabaron en gol, aunque ni mucho menos fueron culpa suya.

Foulquier (3):

Empezó el partido salvando el gol de Abde tras un error que él mismo cometió. El paso de los minutos volvió a mostrar todas sus carencias futbolísticas, que no son pocas. Demasiados fallos. En el gol de Fornals le faltó mucha contundecia, porque podía debería haberse tirado a bloquear ese balón.

Copete (5,5):

Fue víctima del delirio arbitral cometiendo un penalti inventado sobre Ruibal que permitió al Betis empatar. Más allá de esa acción, hizo un partido sólido, sin demasiado sufriemiento, hasta que muscularmente dijo "basta" y fue sustituido por Tárrega.

Copete / Jose Manuel Vidal

Cömert (5):

Partido correcto del suizo, aunque sufrió en alguna de las ocasiones que le encaró Abde, sobre todo en una en la que terminó sentado tras dos recortes del marroquí que casi acaban en gol.

Gayà (5,5):

Aportó en ataque, de hecho el gol de Rioja nace de un buen centro suyo desde la banda izquierda. En defensa fue de menos a más, convirtiéndose en un dolor de cabeza para Anthony. Eso sí, el gol de la victoria bética llegó por su banda.

Luis Rioja (6):

Abrió el marcador con un buen disparo desde la frontal. Tuvo un par de acciones más para volver a ver puerta, pero se entretuvo demasiado con el balón. Generó peligro y ayudó a Foulquier en defensa.

Pepelu (4,5):

Falló el penalti que podía haber adelantado al Valencia antes en el marcador. No estuvo al nivel que venía demostrando últimamente, ni con balón ni sin él.

Ugrinic (6):

Se ha adueñado del centro del campo del Valencia a base de despliegue físico y recorrido. Se multiplicó sobre el terreno de juego para aparecer en todos lados y su equipo lo agradeció. No fue su mejor día con balón en los metros finales, pero su mera presencia suma, y mucho.

Danjuma (5):

Empezó el partido enchufado y haciendo daño, provocando el penalti que Pepelu falló. Con el paso de los minutos fue perdiendo protagonismo y sus apariciones, a cuentagotas, generaron poco.

Danjuma / Jose Manuel Vidal

Lucas Beltrán (6,5):

Sigue creciendo su nivel y su importancia en el equipo con el paso de los partidos. Su asistencia a Rioja en el gol del Valencia fue de pura clase. Generó peligro cuando entraba en contacto con el balón en tres cuartos de campo. EL único 'pero', aunque uno importante, le falta mucho gol... y falló alguna ocasión que pudo haber subido al marcador.

Hugo Duro (5):

Peleón y pesado para la defensa rival, en su línea. No dispuso de ocasiones claras para ver puerta, pero fue clave en la acción del gol de Rioja. Sumó.

Corberán (5):

El planteamiento inicial fue correcto y el partido lo demostró, pero los cambios no solo no dieron continuidad sino que hicieron que el Valencia perdiera metros sobre el campo hasta el gol del Betis.

Cambios:

Almeida (3,5):

No aportó nada.

Sadiq (5):

Trató de crear peligro por todos los medios, pero estuvo muy solo arriba.

Santamaría (4):

No entró al campo con la tensión competitiva que merecía el partido. Ahora mismo no da el nivel.

Diego López (4,5):

No se escondió pero tampoco le dio para aportar nada distinto.