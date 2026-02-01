Alineaciones probables del Betis - Valencia
Los de Carlos Corberán visitan La Cartuja para medirse al cuadro de Pellegrini, que llega a la cita tras disputar el jueves un encuentro europeo
El Valencia CF de Carlos Corberán visita La Cartuja para medirse a un Real Betis con numerosas bajas y cierto cansancio en las piernas debido al encuentro europeo del jueves. Los valencianos, también con bajas importantes, introducen en la convocatoria a todos los fichajes de invierno con la intención de que vayan teniendo minutos sobre el verde.
El club ha hecho sus deberes en los despachos durante la ventana de enero reforzando la columna vertebral del equipo con los fichajes prioritarios de un central, un mediocentro y un delantero centro, tal y como pidió Corberán desde las primeras reuniones de planificación. Ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante en el campo y seguir escalando puestos en la tabla de LaLiga.
Alineaciones probables del Betis - Valencia
Real Betis: Pau López; Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca, Fornals; Ez Abde, Antony y Chimy Ávila.
Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic; Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.
