El Valencia CF de Carlos Corberán visita La Cartuja para medirse a un Real Betis con numerosas bajas y cierto cansancio en las piernas debido al encuentro europeo del jueves. Los valencianos, también con bajas importantes, introducen en la convocatoria a todos los fichajes de invierno con la intención de que vayan teniendo minutos sobre el verde.

El club ha hecho sus deberes en los despachos durante la ventana de enero reforzando la columna vertebral del equipo con los fichajes prioritarios de un central, un mediocentro y un delantero centro, tal y como pidió Corberán desde las primeras reuniones de planificación. Ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante en el campo y seguir escalando puestos en la tabla de LaLiga.

Dimitrievski, con el balón en las manos en el último partido del Valencia, la victoria ante el Espanyol (3-2) / LaLiga

Alineaciones probables del Betis - Valencia

Real Betis: Pau López; Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca, Fornals; Ez Abde, Antony y Chimy Ávila.

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic; Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.