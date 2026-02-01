Arbeloa ya calienta el Valencia-Madrid: "Jugarán el partido del año en su casa"

La jornada 22 ya es historia tanto para el Valencia CF como para el Real Madrid, que ya han disputado sus correspondientes partidos ante el Real Betis y el Rayo Vallecano respectivamente. Desde ya, ambos conjuntos centran sus cinco sentidos en su próximo compromiso, que para los blanquinegros será los cuartos de Copa del Rey mientras que para los blancos, ya eliminados de la competición del KO, es el partido correspondiente a la jornada 23 de Liga.

Y ese partido será, precisamente, el que enfrente a Valencia CF y al Real Madrid en Mestalla. Ambos conjuntos se ven las caras en un duelo clave en el que no estarán ni Bellingham por lesión ni Vinícius, que se ha borrado, por sanción.

Se prevé un partido tenso, como lo han sido la mayoría de los últimos Valencia-Madrid, y de hecho Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador blanco, ya se ha encargado de empezar a calentar el ambiente en la rueda de prensa concedida tras ganar, de milagro y con ayuda arbitral, al Rayo en el Bernabéu.

Vinícius / Manu Fernandez

Preguntado por el próximo partido, el técnico madridista ha aseverado que "seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros, para ganarle, tendremos que hacer un grandísimo partido".

Tres puntos vitales en juego

Tanto para el Valencia como para el Real Madrid será un partido clave. Los de Corberán necesitan seguir sumando puntos para alejarse del descenso y los partidos de casa son el camino más rápido para conseguirlo. Los de Arbeloa, por su parte, siguen en plena lucha por LaLiga y no puede permitirse perder puntos para seguir el ritmo del Barça.

Sin Vini ni Bellingham

Para el partido Arbeloa tendrá que lidiar con las bajas de Jude Bellingham y Vinícius, dos de sus futbolistas más importantes. El inglés ha sufrido una lesión muscular este domingo en el partido frente al Rayo Vallecano mientras que el brasileño ha forzado la quinta amarilla para ser sancionado. Por razones que solo él conoce, ha preferido no regresar a Mestalla.