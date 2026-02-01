Copete se lesiona en La Cartuja: el Valencia sufre un nuevo contratiempo en defensa

El Valencia CF vivió un nuevo susto defensivo este domingo en La Cartuja. José Manuel Copete, pieza fundamental en la zaga valencianista, tuvo que abandonar el partido en el minuto 80 debido a una lesión que pone en duda su disponibilidad para los próximos encuentros. El central andaluz, que llevaba semanas jugando al límite y enfrentándose a molestias físicas, no pudo más ante la exigencia del partido.

Copete, un pilar en la defensa del Valencia CF

Desde su llegada al Valencia, José Manuel Copete se ha consolidado como un jugador clave en la defensa. Su capacidad para liderar la zaga y aportar seguridad ha sido determinante en partidos difíciles, y su ausencia supone un reto para el técnico y el equipo. En La Cartuja, Copete mostró un rendimiento correcto hasta que las molestias acumuladas le obligaron a abandonar el terreno de juego.

El futbolista de Écija había estado “pinchándose” y afrontando los partidos pese a las limitaciones físicas, demostrando su compromiso con la situación crítica del Valencia CF en defensa. Sin embargo, el esfuerzo continuado acabó pasando factura.

César Tárrega vuelve tras lesión

En sustitución de Copete, César Tárrega ingresó en el campo. El central de Aldaia regresó a la competición después de superar una molestia en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Tárrega no disputaba minutos desde el partido contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, el pasado 18 de enero, y su retorno supone un alivio para el cuerpo técnico valencianista.

La vuelta de Tárrega se produce en un momento clave para la defensa del Valencia CF, que busca mantener la solidez en la zaga y minimizar los impactos de las bajas. Su experiencia y capacidad para adaptarse rápidamente serán fundamentales en los próximos compromisos.

El impacto de la lesión de Copete en el equipo

La salida de Copete plantea interrogantes sobre la profundidad de la plantilla y la capacidad del Valencia CF para afrontar las últimas semanas de competición con garantías. Su papel como central titular es insustituible en términos de liderazgo y consistencia defensiva, por lo que su recuperación será seguida de cerca por los médicos y el cuerpo técnico.

El club valencianista ahora deberá gestionar tanto la recuperación de Copete como la adaptación de Tárrega para garantizar el equilibrio defensivo que ha caracterizado al equipo en la presente temporada.

Próximos desafíos para la zaga valencianista

Con la lesión de Copete y la vuelta de Tárrega, la defensa del Valencia CF afronta un período de ajustes. Los próximos partidos serán clave para evaluar el rendimiento de la zaga y la capacidad de los centrales para mantener la solidez defensiva. La combinación de experiencia y juventud en la línea defensiva será decisiva para que el Valencia CF siga compitiendo en los próximos encuentros.