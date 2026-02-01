Danjuma, afectado por la derrota: “El resultado no refleja lo mostrado en el partido"

Arnaut Danjuma acabó el partido tocado anímicamente. Nada que ver con algún problema físico. El extremo del Valencia CF calificó la derrota como "complicada" porque, según él, el equipo no mereció perder. "Hemos jugado y competido bien y también hemos sabido sufrir. La primera parte hemos estado encima de ellos”, afirmaba. Estas fueron sus declaraciones a la finalización del partido:

Partido

“No hemos merecido perder, es una derrota complicada. Hemos jugado y competido bien y también hemos sabido sufrir. La primera parte hemos estado encima de ellos”.

Derrota

“Hemos empezado muy bien, hemos tenido el penalti y luego hemos metido el 0-1. Estábamos encima de ellos. Veníamos de varios partidos seguidos ganando. Hay que crecer y creer. El resultado no ha mostrado cómo ha ido el partido”.

Dinámica

“A pesar de la derrota, estamos en una buena dinámica (6/9 ptos). Todo el equipo tiene confianza en el entrenador, en el staff, en el Club. Trabajamos cada día y se nota. Estamos compitiendo y jugando bien. Hemos crecido”.