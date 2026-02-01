Danjuma, afectado por la derrota: “El resultado no refleja lo mostrado en el partido"
El extremo del Valencia CF calificó la derrota como "complicada" porque, según él, el equipo no mereció perder
Arnaut Danjuma acabó el partido tocado anímicamente. Nada que ver con algún problema físico. El extremo del Valencia CF calificó la derrota como "complicada" porque, según él, el equipo no mereció perder. "Hemos jugado y competido bien y también hemos sabido sufrir. La primera parte hemos estado encima de ellos”, afirmaba. Estas fueron sus declaraciones a la finalización del partido:
Partido
“No hemos merecido perder, es una derrota complicada. Hemos jugado y competido bien y también hemos sabido sufrir. La primera parte hemos estado encima de ellos”.
Derrota
“Hemos empezado muy bien, hemos tenido el penalti y luego hemos metido el 0-1. Estábamos encima de ellos. Veníamos de varios partidos seguidos ganando. Hay que crecer y creer. El resultado no ha mostrado cómo ha ido el partido”.
Dinámica
“A pesar de la derrota, estamos en una buena dinámica (6/9 ptos). Todo el equipo tiene confianza en el entrenador, en el staff, en el Club. Trabajamos cada día y se nota. Estamos compitiendo y jugando bien. Hemos crecido”.
- Corberán descarta a Raba en plena recta final del mercado
- Alineaciones probables del Betis - Valencia
- La Real Sociedad se lleva al brasileño que estuvo a un paso del Valencia CF
- Dieng celebra su 'fichaje' por el Valencia... ¡Marcando!
- El Valencia CF se abona a la 'fórmula libre'
- Sorpresa en el entrenamiento del Valencia CF: Tárrega, Copete y Foulquier completan toda la sesión con el Valencia
- El último paso atrás de Manu Vallejo en su carrera: Contrato rescindido
- Oficial: El Valencia CF cierra el fichaje del heredero de Feghouli: Mayssam Benama