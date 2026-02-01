Escándalo en La Cartuja: el árbitro se inventa un penalti contra el Valencia

El Valencia CF vivía sus mejores minutos en La Cartuja cuando el encuentro dio un giro inesperado. Corría el minuto 20 y los de Carlos Corberán comenzaban a imponer su ritmo tras sobreponerse al penalti fallado por Pepelu. Poco después, Rioja adelantaba a los valencianistas y parecía que el equipo había encontrado el camino hacia el control del partido. Sin embargo, en la jugada siguiente, una decisión arbitral marcó un antes y un después en el duelo.

Un inicio ilusionante del Valencia en La Cartuja

El conjunto blanquinegro había salido al césped con personalidad y ambición. A pesar del fallo desde los once metros de Pepelu, el equipo no se vino abajo. Todo lo contrario: reaccionó con carácter y encontró recompensa rápidamente con el tanto de Rioja, que puso por delante a los de Corberán.

Durante esos minutos, el Valencia mostró una versión sólida, combinando intensidad defensiva y verticalidad en ataque. La presión alta y el control del balón empezaban a incomodar al rival, dando la sensación de que el partido estaba bajo control.

La jugada polémica: el penalti que cambió el partido

La controversia llegó en una acción marcada por varios despejes dentro del área. Copete, tras rechazar uno de los balones, pisó de manera involuntaria a un rival en el mismo gesto defensivo. Una acción fortuita, sin intención ni imprudencia aparente, que terminó con el colegiado Sánchez Martínez señalando penalti.

La decisión sorprendió tanto a jugadores como a aficionados. Desde el césped hasta la grada, nadie entendía cómo una acción tan accidental podía ser castigada con la máxima pena.

Además, lo que más indignación generó fue la ausencia de revisión en el VAR. El árbitro no acudió al monitor y tampoco fue llamado por Iglesias Villanueva para reconsiderar la jugada, algo que muchos consideraron incomprensible dadas las dudas evidentes.

El VAR, nuevamente en el centro del debate

Una vez más, el uso del videoarbitraje quedó en entredicho. En una acción tan discutida, la falta de intervención tecnológica reabrió el debate sobre la coherencia en la aplicación del VAR en el fútbol español.

Aficionados y analistas coincidieron en que la jugada merecía, como mínimo, una revisión. La ausencia de esta herramienta en momentos clave genera una sensación de indefensión en equipos como el Valencia, que ven cómo decisiones discutibles condicionan sus partidos.

El impacto anímico en los de Corberán

Tras el empate desde el punto de penalti, el Valencia acusó el golpe. El ritmo del equipo bajó considerablemente y la seguridad mostrada en los primeros minutos se diluyó. El conjunto blanquinegro pasó de dominar el encuentro a jugar con más dudas y menos claridad.

Los futbolistas de Corberán habían logrado rehacerse del penalti fallado por Pepelu, pero no pudieron responder de la misma forma al nuevo golpe anímico provocado por el arbitraje. La sensación de injusticia pesó sobre el rendimiento colectivo.

Cañizares estalla en directo

La polémica también encontró eco en los medios de comunicación. El exguardameta del Valencia, Santiago Cañizares, se mostró especialmente crítico durante la retransmisión en la Cadena COPE. Sus palabras reflejaron el sentir de gran parte del valencianismo, que consideró la acción como un ejemplo más de arbitraje excesivamente riguroso.

El penalti señalado contra el Valencia en La Cartuja se suma a la larga lista de decisiones arbitrales que generan debate en el fútbol español. Una acción involuntaria, sin revisión en el VAR y con consecuencias directas en el partido, ha provocado indignación en el entorno blanquinegro.