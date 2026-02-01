Guido Rodríguez se cae de la convocatoria ante el Betis por gastroenteritis

El Valencia CF afronta su compromiso frente al Real Betis con una baja de última hora que altera los planes del cuerpo técnico. Guido Rodríguez, uno de los fichajes más destacados del mercado, se ha quedado fuera de la convocatoria debido a una indisposición, impidiéndole disputar un encuentro especial ante su antiguo club.

El conjunto blanquinegro se mide al Betis en La Cartuja en un duelo clave, apenas unos días después de la presentación oficial de Guido y de la llegada de Unai Núñez. La expectación era máxima por ver al mediocentro argentino con su nueva camiseta, pero finalmente no podrá debutar en este encuentro.

Una baja inesperada para Corberán

La ausencia de Guido supone un contratiempo importante para Carlos Corberán, que contaba con el argentino para reforzar el centro del campo. El exjugador del West Ham estaba llamado a ser una pieza clave en el esquema del técnico, especialmente en un partido de alta exigencia como el de este fin de semana.

Desde el club se ha confirmado que el futbolista sufre un proceso gastrointestinal que le impide estar en condiciones óptimas para competir, por lo que se ha optado por no forzar su presencia y priorizar su recuperación.

Lista de lesionados y panorama del Valencia

El Valencia CF también afronta el encuentro con varias bajas por lesión. Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby y Thierry Rendall continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no han podido formar parte de la expedición.

Guido Rodríguez / VALENCIA CF

Con este panorama, el técnico valencianista ha tenido que ajustar su once inicial para competir ante un Betis que llega con confianza. Pese a las ausencias, el equipo buscará sumar puntos importantes y mantener su dinámica positiva en la competición.

La afición, por su parte, tendrá que esperar para ver el debut de Guido Rodríguez, que apunta a estar disponible en las próximas jornadas si su evolución médica lo permite.