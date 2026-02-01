Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas

El Manchester United, un clásico de la Premier, tenía abierto un seguimiento de Justin de Haas, en el momento en que el Valencia CF ató hace unos días el fichaje del central del Famalicao para las próximas cuatro temporadas. Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y Lisandro Isei, director de scouting, aceleraron los acuerdos con el neerlandés de 25 años sabedores de que un scouting de la entidad 'red devil' se había puesto recientemente en contacto con los agentes del jugador formado en la cantera del PSV Eindhoven.

La entrada en escena de un club con el aura y el potencial económico del United fue el último espaldarazo para que el Valencia adelantara el trabajo.

En principio, De Haas, con el que se negoció desde el mes de noviembre, era un objetivo para este enero: un futbolista al que se considera preparado para dar el salto de una liga como la portuguesa, en la que lleva tres años rindiendo de modo excelente, a la española. Carlos Corberán había dado su 'ok'. Sin embargo, la petición urgente del técnico de un central diestro ante la baja de larga duración de Mouctar Diakhaby, así como la dureza del presidente del club luso, Miguel Ribeiro, que rechazó un millón de euros por un defensa con solo cinco meses de contrato y, posteriormente, la ausencia de fichas libres, invitaron a seguir trabajando en el holandés con vistas al verano.

Como informó SUPER, el objetivo de Justin de Haas se iba a mantener para la temporada 2026/27, pero una de las razones sustanciales por las que ese trabajo se ha completado en cuestión de pocos días, sellando con los representantes del ex del Lokomotiva un compromiso hasta junio de 2030, ha sido la irrupción del United y el interés creciente de los grandes de Portugal. Sobre todo, desde que se supo que el Valencia estaba tomando la delantera por un central cuya progresión y edad madura llaman a hacer una apuesta por él.

Intereses de Benfica y Sporting

En Portugal se informó del interés del Benfica en De Haas. También el Sporting de Portugal andaba tras sus pasos. Desde Inglaterra el sondeo del Manchester no fue el único, otros equipos de Championship se habían interesado por su rendimiento y por las condiciones en las que podrían haberlo reclutado. La Premier, actual 'NBA del fútbol', tiraba para De Haas. No obstante, la Liga, el Valencia, Mestalla y la familiaridad con los negociadores, sus compatriotas Hans Gillhaus y Lisandro Isei, han sido claves. Por supuesto, además, la posibilidad mayor de dar el salto a la elite de una liga cinco estrellas con una cuota importante de minutos.

A todo esto se unían los intentos del Famalicao hasta el final de renovarlo. Bajo este contexto, el Valencia debía actuar rápido y no alargar el asunto más allá del mes de enero. La sensación, casi certeza, es que de haberlo hecho hubiesen perdido la oportunidad de traerse a De Haas.

La importancia de De Haas en la defensa del Famalicao, de la que es el líder absoluto, se pone de manifiesto en la marcha en la liga lusa del conjunto de Hugo Oliviera. La suya es la zaga menos goleada -14 goles en 19 jornadas- por detrás de los tres grandes. Oporto, Sporting y Benfica. Iguala las diez porterías a cero de los dos clubes de Lisboa y solo lo supera el Oporto (15). Con aspiraciones de alcanzar la plaza UEFA de Conference League, en poder del Braga, Ribeiro ha preferido perder dinero con un traspaso este invierno y contar con el jugador para tal fin.

Esta tarde, a las 16:30 horas, el Famalicao visita al Gil Vicente. Partido esencial en la meta europea del equipo de Vila Nova de Famalicao.