El quinto cambio que Corberán quiso y no pudo hacer en La Cartuja

El Valencia disputó un buen partido de fútbol este domingo en La Cartuja, pero se dejó remontar el tanto inicial de Rioja y terminó yéndose de vacío. El planteamiento inicial fue bueno, pero los cambios no solo no aportaron sino que hicieron al conjunto de Carlos Corberán perder metros sobre el terreno de juego hasta que llegó el gol de Fornals.

Precisamente sobre esos cambios se pronunció el técnico del Valencia en rueda de prensa, explicando que quizá se había precipitado con las sustituiciones: "Esa sensación de empuje en la primera parte no la hemos conseguido mantener en la segunda... Yo pienso que el equipo estaba bien, el equipo se ha vuelto a reponer, quizás he frozado un cambio cuando el equipo estaba bien".

Lo que también ha dejado claro Corberán es que el quinto cambio, el que dio entrada a César Tárrega, no era el previsto. El de Cheste tuvo que reaccionar ante la lesión de Copete y se quedó sin margen de maniobra al no tener más cambios disponibles.

Copete / Jose Manuel Vidal

"La verdad es que en la idea no tenía prevista el último cambio, mi idea era meter a Ramazani en la banda", dejó claro Corberán.

Ramazani, en línea ascendente, sin minutos

Ese contratiempo de Copete terminó provocando que Ramazani, en línea ascendente, se quedara sin minutos en La Cartuja. El jugador belga, al que le ha costado la adaptación en sus primeros meses en Valencia, había dejado buenas sensaciones en los últimos partidos, y de hecho cogió confianza la pasada jornada asumiendo el penalti que le dio los tres puntos al conjunto de Mestalla frente al Espanyol.