Directo | Real Betis - Valencia CF

El cuadro de Corberán busca una nueva victoria ante el equipo andaluz para poder dar otro salto en la tabla

Betis - Valencia

Betis - Valencia / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF visita La Cartuja para medirse a un Real Betis con más bajas de las deseadas. Los de Pellegrini llegan a la cita tras disputar el jueves un encuentro europeo de mucho desgaste, por lo que Carlos Corberán deberá exprimir a sus pupilos para tratar de rascar una victoria en tierras andaluzas. El partido arranca a partir de las 16:15.

El club ha hecho sus deberes en los despachos durante la ventana de enero reforzando la columna vertebral del equipo con los fichajes prioritarios de un central, un mediocentro y un delantero centro, tal y como pidió Corberán desde las primeras reuniones de planificación. Ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante en el campo. El objetivo seguir creciendo como equipo y abrir distancias con los puestos de descenso. No hay que olvidar que solo dos puntos separan al Valencia de la zona roja.

El equipo buscará dos años después su segunda victoria consecutiva lejos de Mestalla con un bloque muy similar al de las últimas jornadas con la vuelta del sancionado José Luis Gayà.

Directo | Real Betis - Valencia CF

Actualizar

