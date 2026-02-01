El Valencia CF visita La Cartuja para medirse a un Real Betis con más bajas de las deseadas. Los de Pellegrini llegan a la cita tras disputar el jueves un encuentro europeo de mucho desgaste, por lo que Carlos Corberán deberá exprimir a sus pupilos para tratar de rascar una victoria en tierras andaluzas. El partido arranca a partir de las 16:15.

El club ha hecho sus deberes en los despachos durante la ventana de enero reforzando la columna vertebral del equipo con los fichajes prioritarios de un central, un mediocentro y un delantero centro, tal y como pidió Corberán desde las primeras reuniones de planificación. Ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante en el campo. El objetivo seguir creciendo como equipo y abrir distancias con los puestos de descenso. No hay que olvidar que solo dos puntos separan al Valencia de la zona roja.

El equipo buscará dos años después su segunda victoria consecutiva lejos de Mestalla con un bloque muy similar al de las últimas jornadas con la vuelta del sancionado José Luis Gayà.

Directo | Real Betis - Valencia CF

El Valencia volverá a La Cartuja con el mal recuerdo de la final perdida contra el Betis en 2022 y la racha negativa de seis temporadas sin ganar en casa de los verdiblancos. Los de Pellegrini, con el billete a los octavos de final de la Europa League bajo el brazo por su triunfo al Feyenoord, se juegan tres puntos vitales en su intento de subir escalones en los puestos europeos.

Por otro lado, Corberán sale con lo previsto: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic; Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Pellegrini ofrece un once inicial con algunas sorpresas: Valles; Ruibal, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca, Deossa; Ez Abde, Antony y Chimy Ávila.

Ya tenemos onces. Vamos con ello

Todavía queda una semana, pero ya es seguro que el Real Madrid tendrá una baja importantísima para ir a Mestalla para medirse al Valencia CF. Jude Bellingham se ha roto en una carrera y mete en otro problema a Arbeloa.

El Valencia CF visita La Cartuja en el mejor momento de la temporada reforzado por los resultados y los fichajes. Los de Carlos Corberán llegan al partido contra el Real Betis con el respaldo de sus tres victorias consecutivas entre Liga y Copa y la ayuda de sus tres incorporaciones en el mercado de invierno. Al fichaje de Umar Sadiq hay que unir desde hoy a Guido Rodríguez y Unai Núñez. El pivote argentino y el central vasco han viajado a Sevilla con la expedición valencianista. Ambos están listos para poner su experiencia y su rendimiento inmediato al servicio del equipo y, como dijeron en la presentación en Mestalla, para ayudar a "mirar hacia arriba" en la clasificación.

A partir de las 16:15 arranca el aprtidazo de La Cartuja entre Betis y Valencia CF. Hay que ir a por la victoria sí o sí