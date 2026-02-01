Rioja, del gol al dolor: "Nos marchamos sin un punto que el equipo merecía"

Luis Rioja ha sido protagonista en el Betis-Valencia dentro y fuera del campo. El extremo del Valencia CF, que marcó el gol del empate en La Cartuja, ha analizado el partido en el 'flash' del final del encuentro. Para el andaluz, la derrota ha sido "una pena porque hicimos un gran esfuerzo, nos marchamos sin un punto que el equipo merecía". Estas fueron sus declaraciones a Movistar, que no preguntó por la polémica acción del penalti de Copete:

Derrota

Es una pena porque hicimos un gran esfuerzo, nos marchamos sin un punto que el equipo merecía.

Partido

Es un partido que lo hemos trabajado bien, hemos competido bien en este estadio tan complicado. Sabíamos que si íbamos ganando o empate, el Betis era fuerte, jugando por fuera, y una jugada de esas ha llegado el gol. Hemos intentado mantener un bloque, pero en una jugada desafortunada nos hacen el gol.

Conclusiones

El equipo más allá de la derrota se tiene que quedar con lo positivo, ha sido una derrota dolorosa, no es lo que buscábamos pero el miércoles tenemos un partido muy bonito, hemos dado un paso adelante en los últimos partidos y hay que seguir.

Celebración

Todo el mundo sabe de mi sentimiento, pero me debo a un escudo y cada vez que salgo al campo me muero por el club que me paga y la gente que ha confiado en mí, ojala que a partir de hoy el Betis gane todos los partidos.