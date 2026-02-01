Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ron Gourlay da la última hora sobre el mercado: "Queda tiempo"

El escocés puso de manifiesto la dificultad de que haya más llegadas en el tramo final de la ventana de contrataciones, pero no descartó que pueda suceder

Ron Gourlay en la junta

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Ron Gourlay compareció ante los micrófonos de Movistar antes del partido contra el Real Betis en La Cartuja y dio la última hora del mercado de fichajes y las posibilidades que tiene el club de reforzarse en este tramo final.

El CEO de Fútbol valoró de manera positva la ventana de contrataciones invernal: "Hemos conseguido los objetivos, pero hay que esperar porque el mercado se cierra mañana", dijo el escocés en la víspera del cierre de mercado.

"Es improbable, pero..."

Gourlay señaló que todavía "quedan 24 horas" y que será "improbable" que vengan jugadores, pero matizó que "queda tiempo", por lo que no descartó movimientos de última hora. Ahora mismo el Valencia no tiene fichas de primer equipo y para traer a alguien tendrá que tener ficha Sub-23 o dar salida a algún jugador.

Por último, Gourlay señaló que es conocedor de las "expectativas de la afición" en relación al mercado de fichajes y los resultados del equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato nacional.

