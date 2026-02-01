¿Es una señal? Guedes replica su gol al Athletic Club a tres días de los cuartos en Mestalla

Gonçalo Guedes adelantó a la Real Sociedad en el derbi vasco con un gol que seguro que avivará los ánimos de los más supersticiosos aficionados valencianistas. A tres días de medirse Valencia CF y Athletic Club de Bilbao en Mestalla por un puesto en las semifinales en Mestalla, el extremo portugués le ha marcado a los bilbaínos exactamente el mismo gol que le marcó en aquella mítica eliminatoria en el coliseo valencianista.

El luso recibió un balón a muchos metros de la portería, pero no se lo pensó para dar un zapatazo brutal, inapelable, imparable por un Unai Simón que venía de hacerle una parada antológica en la jugada inmediatamente anterior. Guedes está a un nivel brutal con el conjunto donostiarra y su gol al Athletic puede ser una pequeña ayuda anímica para los valencianistas por lo que pueda afectar al Athletic.

El Guedesazo valió una final

Un gol así se vivió en el temlo blanquinegro en los cuartos de copa. Aquel día, Mestalla se vistió de gala para su último gran partido y a pesar de no partir como favorito, la magia de las grandes noches del templo blanquinegro llevó en volandas al equipo a jugar la final copera. La portería a cero y un gol estratosférico de Gonçalo Guedes, que sacó a relucir el cañón desde la frontal del área, sirvieron para ganar 1-0, batir a Julen Agirrezabala y prender la mecha de la pasión en las gradas.

La celebración de golazo de Guedes en Mestalla / Kai FORSTERLING

El 'Guedesazo' devolvió la gloria por unos días a un club al que se la han arrebatado y llevó a la afición en masa a La Cartuja. El equipo cayó en penaltis contra el Real Betis, pero el Valencia CF pudo volver aunque fuera por una noche al lugar que le corresponde por historia que es a jugar finales y pujar por títulos.