El Valencia CF entra en el último día del mercado: Así están sus opciones de fichar

Ya no hay tiempo para más. El mercado de fichajes de invierno cierra este lunes a las 23:59 horas. A diferencia de otras ventanas de la 'era Meriton', el Valencia CF llega al último día con la tranquilidad de haber hecho los deberes con los fichajes de rendimiento inmediato del pivote Guido Rodríguez, el central Unai Núñez y el delantero Umar Sadiq, los tres perfiles con experiencia en la liga española que había pedido reforzar Carlos Corberán al CEO de Fútbol Ron Gourlay durante las primeras reuniones de planificación a principios de noviembre. El mercado del Valencia, sin embargo, no está cerrado.

El mercado del Valencia estará "abierto" hasta el cierre de la ventana de enero. Así lo aseguro Corberán el sábado en sala de prensa y el propio Gourlay este domingo en los prolegómenos del partido contra el Betis. "En el fútbol nunca se puede decir nunca, porque siempre puede pasar algo, pero es poco probable. Hemos cumplido los objetivos, pero hay que esperar porque el mercado se cierra mañana (lunes). Queda tiempo", afirmó el ejecutivo escocés ante la posibilidad de que se produzca un movimiento a última hora.

Los dos escenarios

Dos son los escenarios con los que trabaja el Valencia CF para la recta final del mercado como ha informado SUPER durante la última semana. Si se produce una salida y se libera una ficha federativa, la prioridad de Corberán es fichar un extremo o un central. El problema es que ninguno de los dos futbolistas que están en la rampa de salida, Dani Raba y Baptiste Santamaría (fichados en propiedad) ha dado luz verde para abandonar el Valencia a mitad de temporada. Corberán ha dejado claro con el descarte de Raba para La Cartuja que el cántabro no entra en sus planes. A pesar del mensaje de entrenador, la última palabra la tiene el jugador.

"El mercado está abierto y cuando todavía hay un partido entre ahora y el cierre del mercado debes estar abierto a cualquier circunstancia que pueda suceder, decía Corberán el viernes en Paterna. La idea del Valencia era apurar hasta el lunes por si durante la jornada se producía algún tipo de contratiempo en forma de lesión y algún equipo de España o del fútbol europeo se veía obligado a pescar en el Valencia a la desesperada en el último día de mercado.

El otro escenario si finalmente no se produce la salida de ningún futbolista es la posibilidad de incorporar a la plantilla un futbolista sub-23. El Valencia trabaja en esta dirección desde hace días ante la dificultad de dar salida a sus jugadores más prescindibles. La opción de traer un jugador joven con ficha de filial abre el abanico de opciones. El club está abierto a cualquier oportunidad de mercado y demarcación. "El grueso del mercado está hecho, pero nunca se puede descartar nada en las últimas horas del mercado antes del cierre. Queremos reforzar la plantilla para ser más competitivos", dijo ambicioso Corberán. Cada vez queda menos tiempo. Lo que dure este lunes 2 de febrero.