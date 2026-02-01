Vinícius se borra de Mestalla

Al Real Madrid le toca sufrir en esta segunda vuelta de LaLiga. La grada lo sabe y no pierde ocasión para pitar a varios de sus jugadores a lo largo del partido. Son muchos los que están en el punto de mira de gran parte de los seguidores merengues y la marcha de Xabi Alonso por el mal ambiente del vestuario sigue pasando factura. Con Arbeloa se han quedado fuera del Top-8 de la Champions y el Barça sigue liderando LaLiga. Con todo esto, el domingo 8 tienen que visitar Mestalla en un duelo clave para ambos conjuntos.

Un Valencia CF - Real Madrid es uno de los mejores espectáculos que se pueden ver el planeta fútbol. Lo han sido toda la historia, incluso en la 'era Lim', con un Valencia CF que no es ni la sombra de lo que fue. Pues bien, para la cita serán muchos los jugadores que no puedan ser protagonistas activos. Más allá de las bajas del cuadro de Corberán y de varios de los lesionados que arrastra el conjunto blanco, el partido ante el Rayo Vallecano ha dejado varias bajas seguras.

Belligham, lesionado

Jude Bellingham fue el primero en caerse del próximo partido y habrá que esperar para ver si son más. El inglés se lesionó en una carrera ofensiva y todo apunta a un problema en los isquios. Otra de las figuras es el brasileño Vinícius, quien viene siendo el enemigo número uno de Mestalla en los últimos tiempos por su tan pésimo como violento y provocador comportamiento. El jugador no estará en Mestalla.

Jude Bellingham se duele tras caer lesionado a los nueve minutos del partido entre el Real Madrid y al Rayo Vallecano / J.J. Guillen / EFE

Vinícius, sancionado, no viaja a Mestalla

Vinícius provocó su quinta amarilla de la temporada al obligar al colegiado a mostrarle la tarjeta tanto a él como a Ilias por un encontronazo cuando el internacional marroquí debía abandonar el campo al ser sustituido por Martín, tomándoselo con excesiva paciencia con ánimo de perder tiempo.