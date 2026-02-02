Confirmado el horario para el derbi regional Villarreal CF - Valencia CF

LaLiga ha anunciado los horarios oficiales de la jornada 25 del campeonato. El derbi regional de la Comunitat Valenciana entre el Villarreal CF y el Valencia CF en el Estadio de la Cerámica ya tiene fecha y hora. El encuentro entre los de Marcelino García Toral y Carlos Corberán se disputará en tierras groguetas el próximo domingo 22 de febrero a las 21:00 horas.

Ese mismo día también se jugará el Barcelona-Levante. Los de Luis Castro visitan el Camp Nou el domingo 22 de febrero a las 16:15 horas. El Elche CF será el encagado de abrir la jornada el viernes 20 contra el Athletic Club a las 21:00 en San Mamés.

De derbi a derbi

Menos de siete minutos. Es el tiempo que han tardado en agotarse las 513 entradas visitantes para el derbi de la ciudad Levante-Valencia que se jugará el domingo 15 de febrero (18:30 horas) en partido correspondiente a la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Desde este lunes 2 de febrero, se podían adquirir las entradas de público visitante para acompañar al Valencia CFen el Ciutat de València por un precio de 30 euros, en acuerdo al pacto establecido desde principio de temporada. El club informó que estaban a la venta a las 10:02 y a las 10:09, siete minutos después, comunicó que ya estaban agotadas. Aunque la realidad es que se acabaron muchos antes como informaron a través de las redes sociales algunos de los aficionados blanquinegros que lo intentaron y se quedaron sin entrada debido a la gran demanda. El club reaccionó al instante con un "gracias afición"-

