Decisión sorpresa de Arbeloa para preparar el partido en Mestalla

El Real Madrid ya puede centrar sus cinco sentidos en el partido de Liga frente al Valencia CF en Mestalla, 'ventajas' de estar eliminado de la Copa del Rey. El conjunto blanquinegro, por su parte, debe hacer frente primero a los cuartos de final de la competición del KO que disputa frente al Athletic Club este miércoles, también en su feudo, por lo que contará con menos descanso.

Precisamente ha sido el descanso lo que ha priorizado Álvaro Arbeloa por encima de los días de preparación, y es que el Real Madrid ha comenzado la semana con la sorprendente noticia de que el técnico blanco le ha concedido a la plantilla dos días libres, lunes y martes, por lo que no se reincorporarán a los entrenamientos hasta el miércoles.

Kylian Mbappe of Real Madrid CF shoot a penalty for goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Rayo Vallecano at Santiago Bernabeu stadium on February 01, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports / EFE

Malas sensaciones

No tiene el Real Madrid pocas cosas que preparar precisamente. El conjunto blanco logró la victoria el pasado fin de semana frene al Rayo, pero lo hizo gracias a un descuento injustamente largo y a un penalti muy polémico. El Bernabéu, de hecho, le volvió a recriminar a su equipo el rendimiento ofrecido sobre el terreno de juego. De ahí que sorprenda la decisión de Arbeloa de no regresar a los entrenamientos hasta el próximo miércoles.

Partido de tensión

Lo que está claro es que Valencia y Real Madrid se verán las caras en un partido que apunta a ser tenso. Lo han sido los últimos duelos entre ambos disputados en Mestalla y el contexto de este año no invita a que suceda algo distinto. El conjunto de Carlos Corberán necesita los tres puntos para seguir alejándose de los puestos dle descenso y el equipo blanco para seguir el ritmo del Barça en su lucha por LaLiga.

Noticias relacionadas

Vinícius / Manu Fernandez

Sin 'Vini' ni Bellingham

Para el partido Arbeloa tendrá que lidiar con las bajas de Jude Bellingham y Vinícius, dos de sus futbolistas más importantes. El inglés ha sufrido una lesión muscular este domingo en el partido frente al Rayo Vallecano mientras que el brasileño ha forzado la quinta amarilla para ser sancionado. Por razones que solo él conoce, ha preferido no regresar a Mestalla.