El exvalencianista Yaremchuk encuentra equipo a pocas horas del cierre de mercado

Nueva aventura para Roman Yaremchuk. El Olympique Lyonnais ha confirmado este lunes el fichaje del delantero ucraniano, que se incorpora al club francés hasta el 30 de junio de 2026 en calidad de cedido desde el Olympiakos, con una opción de compra valorada en unos 5 millones de euros al final de la temporada. La operación, que ya ha sido anunciada por el club francés, supone una apuesta del OL por un atacante con experiencia para reforzar su delantera.

Yaremchuk posa con sus nuevos colores. / OL

Yaremchuk, a sus 30 años, llega para aportar su potencial como delantero centro físico y con experiencia en diferentes ligas europeas. El internacional ucraniano ha disputado esta temporada con el Olympiakos 16 partidos y ha anotado cuatro goles antes de su incorporación al OL, donde se espera que ofrezca una dimensión distinta al ataque bajo las órdenes de Paulo Fonseca. Además, compartirá delantera con Endrick, futbolista del Real Madrid. Su cesión al Lyon no solo busca minutos, sino también madurez para poder regresar al Bernabéu como un jugador consolidado y competitivo.

Temporada en el Valencia CF

Antes de pasar por Grecia, Yaremchuk vivió una etapa en España con el Valencia CF, al que llegó cedido desde el Club Brugge en septiembre de 2023. En su paso por Mestalla, el delantero disputó 29 encuentros oficiales y marcó cuatro goles, cifras que no terminaron de responder a las expectativas generadas cuando se incorporó a la plantilla valencianista. Su rendimiento fue intermitente, condicionado por la falta de continuidad y algunos problemas físicos, aunque en momentos puntuales mostró su presencia como referencia ofensiva para el equipo.

Hay que recordar que Yaremchuk firmó por Olympiacos el pasado verano, tras abonar los helenos dos millones al Brujas belga por su traspaso. El curso 23/24, con el Valencia CF, llegó con LaLiga empezada y fuera de forma y sufrir una lesión de rodilla cuando Baraja empezó a confiar en sus cualidades. El caso es que el club griego podría estar buscándole una salida al delantero y así lo ha terminado concretando, destinándolo a la Ligue 1.

COMUNICADO OFICIAL DEL OLYMPIQUE DE LYON

"Nacido en 1995 en Lviv, Roman Yaremchuk posee una experiencia confirmada al más alto nivel. Formado en Ucrania, comenzó su carrera profesional en el Dinamo de Kiev en 2016, antes de consolidarse en el KAA Gante entre 2017 y 2021, club con el que anotó 61 goles en 152 partidos.

Tras su paso por el Benfica de Lisboa y posteriormente por el Club Brujas, Roman Yaremchuk fue cedido al Valencia CF, antes de unirse al Olympiakos en 2024, donde ganó tres trofeos (Liga, Copa nacional y Supercopa). Habitual en el alto nivel desde hace varias temporadas, cuenta con más de 400 partidos como profesional, incluyendo 65 internacionalidades con la selección de Ucrania, con la que participó notablemente en las últimas eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026.

Autor de 117 goles en su carrera, el delantero de 1,91 m se une al OL para reforzar el sector ofensivo y aportar así su sólida experiencia a Paulo Fonseca, ante la llegada de un periodo denso marcado por la disputa de tres competiciones consecutivas.

"Estoy realmente muy feliz de estar aquí y de reencontrarme con Clinton (Mata), con quien jugué en Brujas. También conozco bien a Paulo Fonseca. El ambiente del Groupama Stadium anoche me impactó de inmediato y ya tengo ganas de jugar ante todos los aficionados", cierra el comunicado el club francés.