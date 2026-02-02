Gabriel Paulista le amarga la fiesta al equipo de Vinícius Jr. y se lleva la Supercopa

Corinthians se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil tras una actuación sólida y contundente, en una final que confirmó el gran momento del conjunto paulista y tuvo un protagonista destacado: Gabriel Paulista, autor de uno de los goles decisivos del encuentro, arrebatábdole el premio a Flamengo, el equipo de Vinícius Jr., que se ha borrado de jugar en Mestalla el próximo domingo.

El “Timão” mostró personalidad desde el inicio, dominando los tiempos del partido y neutralizando los intentos de reacción de su rival. La apertura del marcador llegó en la primera mitad, cuando Gabriel Paulista apareció en el área rival tras una jugada a balón parado y, con un remate preciso, envió el balón al fondo de la red. El gol no solo encaminó el triunfo, sino que también desató la euforia de la afición corinthiana.

Gran actuación de Gabriel

Más allá de su aporte ofensivo, Gabriel Paulista firmó un partido completo en defensa, liderando la zaga con autoridad y experiencia. Su desempeño fue clave para sostener la ventaja y transmitir seguridad en los momentos de mayor presión, consolidándose como una de las piezas fundamentales del equipo en la final.

Gabriel Paulista con la copa de Supercampeón / Corinthians

Con este triunfo, Corinthians suma un nuevo título a su palmarés y arranca la temporada con un golpe de autoridad en el fútbol brasileño. La Supercopa no solo refuerza la ambición del club, sino que deja un mensaje claro: el “Timão” está listo para competir en todos los frentes, con figuras consolidadas y protagonistas capaces de marcar la diferencia en las grandes citas.