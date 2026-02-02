Agirrezabala avala el fichaje de Unai Núñez: Hizo fuerza por mensaje

El portero del Valencia CF Julen Agirrezabala cuenta los días para volver a estar a disposición de Carlos Corberán. El vasco ha sido protagonista este lunes en los micrófonos del club para hablar de su recuperación, el fichaje de su excompañero Unai Núñez y la eliminatoria de octavos de final de Copa contra el equipo que le tiene en propiedad: el Athletic Club. "El guardameta reconoce que hizo fuerza por mensaje para la llegada del central. Antes de que firmara aquí, le mandé un mensaje explicándole lo que era el Valencia CF y recomendándole que viniera". Estas han sido sus palabras:

Recuperación de la lesión

“Seguimos con la recuperación y con ganas de estar lo antes posible, pero con buenas sensaciones. Todos lo días estoy con los médicos y fisioterapeutas y estamos cumpliendo con los plazos establecidos. A todos nos gusta jugar y no es de agrado lesionarse y saber que vas a estar un tiempo fuera, pero estoy con ganas de volver lo antes posible”.

Partido de Copa frente al Athletic Club

“Un encuentro muy especial. Dos clubes que valoran mucho la Copa y con aficiones muy grandes y con la ilusión puesta en la Copa también. El partido va a ser en el Camp de Mestalla con nuestra gente y tendremos que hacer un partido muy completo para pasar a las semifinales. Las bajas que están teniendo los está lastrando, pero siguen teniendo jugadores peligrosos”.

Camp de Mestalla

“Es de vital importancia en este formato jugar en casa. Superamos las anteriores eliminatorias con fiabilidad y, ahora, jugamos con nuestra gente y trataremos de aprovecharlo para pasar de ronda. Estamos compitiendo a un buen nivel y tenemos que seguir en esa línea”.

Dinámica

“Venimos compitiendo a un alto nivel. Ayer, fue una pena porque el quipo hizo un esfuerzo muy grande. Defensivamente, estuvimos bien y tuvimos nuestras opciones arriba. Partidos tan igualados se deciden por detalles y, en los últimos minutos, nos marcaron el segundo. Cerramos la primera vuelta en una situación complicada, pero hay una diferencia muy pequeña desde el noveno hacia abajo. Hemos dado un salto y tenemos que seguir en esa línea competitiva para seguir sumando victorias”.

Unai Núñez

Noticias relacionadas

“Lo he visto muy bien. Antes de que firmara aquí, le mandé un mensaje explicándole lo que era el Valencia CF y recomendándole que viniera. Puede sumar mucho a la plantilla. Es una persona espectacular. Siempre da un rendimiento muy alto y es un central con fiabilidad, contundente y salida de balón. Ha hecho una carrera muy buena”.